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    • Haberler
    • 17.02.2023 09:30
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    • 17.02.2023 09:30
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    Miraç Kandili ibadetleri neler? Fazileti ve önemi... BUGÜN KANDİL Mİ? 17 Şubat Cuma 2023 bugün Miraç Kandili mi idrak edilecek?

    İslam alemi faizletinin bol olduğu kandil günlerini heyecanla bekliyor ve Allah'a bol bol ibadet etmek, tövbe etmek için 2023 Diyanet takvimine göre tarih araştırması yapıyor. Peki, BUGÜN KANDİL Mİ? 17 Şubat Cuma 2023 bugün Miraç Kandili mi idrak edilecek? Miraç Kandili ibadetleri neler? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    BUGÜN KANDİL Mİ?

    İslam alemi faizletinin bol olduğu kandil günlerini heyecanla bekliyor ve Allah'a bol bol ibadet etmek, tövbe etmek için 2023 Diyanet takvimine göre tarih araştırması yapıyor. Peki, BUGÜN KANDİL Mİ? 17 Şubat Cuma 2023 bugün Miraç Kandili mi idrak edilecek? Miraç Kandili ibadetleri neler? İşte merak edilenler!

    BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

    Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili bu ay idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hicri Takvim bilgilerine göre belirlediği dini günler arasında yer alan Miraç Kandili 17 Şubat Cuma (bugün) gününe denk gelmektedir.

    2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

    Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

    Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

        Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

        Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

        Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

        Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

        Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

        Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

        Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

        Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

        Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

        Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

        Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

        Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

        MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ 2023

        Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

        Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

        Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

        Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

        Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

        Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

        Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

        Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

            Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

            Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

            Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

            Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

            O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.
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            Haberler Haberler Miraç Kandili ibadetleri neler? Fazileti ve önemi... BUGÜN KANDİL Mİ? 17 Şubat Cuma 2023 bugün Miraç Kandili mi idrak edilecek?
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