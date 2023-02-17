İslam alemi faizletinin bol olduğu kandil günlerini heyecanla bekliyor ve Allah'a bol bol ibadet etmek, tövbe etmek için 2023 Diyanet takvimine göre tarih araştırması yapıyor. Peki, BUGÜN KANDİL Mİ? 17 Şubat Cuma 2023 bugün Miraç Kandili mi idrak edilecek? Miraç Kandili ibadetleri neler? İşte merak edilenler!
BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?
Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili bu ay idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hicri Takvim bilgilerine göre belirlediği dini günler arasında yer alan Miraç Kandili 17 Şubat Cuma (bugün) gününe denk gelmektedir.
2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma