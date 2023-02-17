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Haberler Trend HADİSLİ DUALI MİRAÇ KANDİLİ KUTLAMA MESAJLARI | 7 kat sema kapılarının açıldığı gece: Etkileyici Miraç Kandili mesajları, resimli kısa ve öz sözler! Depremzedeler için Kandil dualı mesajları...

HADİSLİ DUALI MİRAÇ KANDİLİ KUTLAMA MESAJLARI | 7 kat sema kapılarının açıldığı gece: Etkileyici Miraç Kandili mesajları, resimli kısa ve öz sözler! Depremzedeler için Kandil dualı mesajları...

Miraç Kandili yeni tebrik mesajları sözleri bu kutlu gecede mesaj göndermek isteyenler tarafından sorgulanıyor. 2023 resimli kısa öz Miraç Kandili Whatsapp mesajları araştırılıyor. İslam inancında önemli gecelerden birisi olan Miraç Kandili'nde ibadetler yapılacak ve dualar edilecek. Miraç Kandili, İslam inancında, Peygamber Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesi. İşte etkileyici Miraç Kandili mesajları, ayetli, resimli kısa ve öz sözler!

takvim.com.tr
17.02.2023 09:40 - Son Güncelleme: 17.02.2023 09:40
HADİSLİ DUALI MİRAÇ KANDİLİ KUTLAMA MESAJLARI | 7 kat sema kapılarının açıldığı gece: Etkileyici Miraç Kandili mesajları, ayetli, resimli kısa ve öz sözler!

2023 Miraç Kandili heyecan ve ibadetle bu gece idrak edilecek. Resimli kısa öz Miraç Kandili mesajları ve Miraç Kandili tebrik sözleri de bu anlamlı günü kutlamak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Miraç Kandili mesajları sözleri günün en çok araştırılan konularından birisi. İşte hadisli, dualı mesajlar...

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HADİSLİ DUALI MİRAÇ KANDİLİ KUTLAMA MESAJLARI | 7 kat sema kapılarının açıldığı gece: Etkileyici Miraç Kandili mesajları, ayetli, resimli kısa ve öz sözler!

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2023

- İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Miraç Kandiliniz mübarek olsun

HADİSLİ DUALI MİRAÇ KANDİLİ KUTLAMA MESAJLARI | 7 kat sema kapılarının açıldığı gece: Etkileyici Miraç Kandili mesajları, ayetli, resimli kısa ve öz sözler!

Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

-Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!

HADİSLİ DUALI MİRAÇ KANDİLİ KUTLAMA MESAJLARI | 7 kat sema kapılarının açıldığı gece: Etkileyici Miraç Kandili mesajları, ayetli, resimli kısa ve öz sözler!

-Bu gece Miraç Gecesi. Dua edelim.. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.

-En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukarın avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı nice mutlu kandillere….

HADİSLİ DUALI MİRAÇ KANDİLİ KUTLAMA MESAJLARI | 7 kat sema kapılarının açıldığı gece: Etkileyici Miraç Kandili mesajları, ayetli, resimli kısa ve öz sözler!

-Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..

-Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca gün var, ama bugün başka, Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

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