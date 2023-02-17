Miraç Kandili namazı 12 rekat namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili akşamı kaç rekat namaz kılınır, nasıl niyet edilir? Diyanet saat 2023!

İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isim olan Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen tesbih namazı 4 rekattır. Nafie namazı ise 12 rekat kılınır. İşte detaylar...
2023 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Yılın ikinci kandili Miraç gecesi, bu yıl 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek.
DİYANET NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?
Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen tesbih namazı 4 rekat kılınıyor. Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen nafile namazı ise 12 rekat kılınır.
MİRAÇ KANDİLİ NAMAZINDA NASIL NİYET EDİLİR?
Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Kalben tesbih namazı yada nafile namazı kılmaya niyet edilir.
Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.
12 rekat olan nafile namazı ise: "Allah rızası için nafile namazı kılmaya" diye niyet edilir.