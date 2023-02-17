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    • Haberler
    • 17.02.2023 19:46
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    • 17.02.2023 19:46
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    Miraç Kandili namazı 12 rekat namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili akşamı kaç rekat namaz kılınır, nasıl niyet edilir? Diyanet saat 2023!

    Miraç Kandili namazı, Miraç Kandili'nin idrak edileceği günde sıkça araştırılır oldu. Peki Miraç Kandili namazı 12 rekat namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili akşamı kaç rekat namaz kılınır, nasıl niyet edilir? İşte Diyanet namaz saatleri 2023...

    Miraç Kandili namazı 12 rekat namazı nasıl kılınır?

    İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isim olan Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen tesbih namazı 4 rekattır. Nafie namazı ise 12 rekat kılınır. İşte detaylar...

    2023 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

    Yılın ikinci kandili Miraç gecesi, bu yıl 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek.

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    MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

    Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen tesbih namazı 4 rekat kılınıyor. Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen nafile namazı ise 12 rekat kılınır.

    MİRAÇ KANDİLİ NAMAZINDA NASIL NİYET EDİLİR?

    Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Kalben tesbih namazı yada nafile namazı kılmaya niyet edilir.

    Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

    12 rekat olan nafile namazı ise: "Allah rızası için nafile namazı kılmaya" diye niyet edilir.

        NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

        12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır.

        Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir.

        12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

        TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

        Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

        Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

        Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361)

        MİRAÇ KANDİLİ ÇEKİLECEK TESBİHLER

        10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

        10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

        10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

        "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

        Miraç gecesinde yatsı namazından sonra 12 rek'at namaz kılınır. 2 rek'atte bir selâm verilir. Her rek'atte 1 Fâtiha, 10 İhlas-ı Serîf okunur. Namazdan sonra;

            100 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim"

            100 defa istiğfar,

            100 defa salâvat-ı serîfe okunur.

            BÜYÜK İSTİĞFAR DUASI: SEYYİD-ÜL İSTİĞFAR

            Rasûl-i Ekrem Efendimiz; "Her kim, bu Seyyidü'l-istiğfârın sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim, sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur." (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101)

            MİRAÇ KANDİLİ ÇEKİLECEK ZİKİRLER

            Lâ ilâe illallah

            Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed

            Estağfirullah

            Sübhanallah

            Elhamdülillâh

            Allahu ekber

            Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

            Allah tesbihlerini çekmenin sevabı büyüktür.

            Miraç Kandilinde nafile namazı kıldıktan sonra 100 kez "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunmasının sevap olduğu söylenir.

            Kandil gecesi bol bol zikir çekilmeli. Resûlullah (sav), "En faziletli zikir 'Lâ ilahe illallah'; en faziletli dua da 'Elhamdülillah' demektir." (İbn Mâce, Edeb, 55) buyurmuştur.

            "Allah'ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür." zikrini okumalı. Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz'e salât ve selâm gönderilmelidir. Bunlardan sonra da istenilen şekilde dua edilmelidir."
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            Haberler Haberler Miraç Kandili namazı 12 rekat namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili akşamı kaç rekat namaz kılınır, nasıl niyet edilir? Diyanet saat 2023!
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