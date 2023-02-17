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    • Haberler
    • 17.02.2023 18:13
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    • 17.02.2023 18:14
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    MİRAÇ KANDİLİ'NDE CAMİYE GİDİLİR Mİ, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GİDİLİR? Miraç Kandili saat kaçta başlıyor 2023? Diyanet kandil vakti!

    Miraç Kandili bu gece idrak edilecek. Hazreti Peygamberin Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili gecesinde camide ibadet etmek isteyenler ''Miraç Kandili'nde camiye gidilir mi, ne zaman, saat kaçta gidilir? Miraç kandili saat kaçta başlıyor 2023? '' şeklindeki soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte Diyanet Kandil vakti...

    MİRAÇ KANDİLİ’NDE CAMİYE GİDİLİR Mİ, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GİDİLİR?

    Kullukta ve insani değerlerde en yüce mertebelere yükselişi simgeleyen Miraç Gecesi'nde namaz kılarak ibadet etmek isteyenler konuya ilişkin araştırmalara koyuldu. Peki Miraç Kandili'nde camiye gidilir mi, ne zaman, saat kaçta gidilir? Miraç kandili saat kaçta başlıyor 2023?

    MİRAÇ KANDİLİ'NDE CAMİYE GİDİLİR Mİ, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GİDİLİR?

    2023 yılında Miraç Kandili bugün (17 Şubat Cuma) gecesi idrak edilecek. Kandil günlerinde ve özellikle de cuma günlerinde camiler dolar ve dualar okunarak namazlar kılınır.

    İslam alemi tarafından idrak edilen Kandiller ve diğer dini geceler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanının okunmasıyla başladığı için, Miraç Kandili'nde kandil namazı kılmak isteyen vatandaşlar, akşam ezanın okunmasıyla birlikte ibadet etmeye başlayabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan net bir açıklama olmasa da yatsı ezanı ile de ibadetlerini devam ettirebilir.

    DİYANET NAMAZ VAKİTLERİ 17 ŞUBAT 2023!

    İstanbul Akşam: 18:47

    İstanbul Yatsı: 20:06

    İzmir Akşam: 18:58

    İzmir Yatsı: 20:14

    Ankara Akşam: 18:33

    Ankara Yatsı: 19:51

    İL İL NAMAZ VAKİTLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİL NAMAZI İÇİN NASIL NİYET EDİLİR?

        Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

        MİRAÇ NE DEMEK?

        Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

        İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.

        MİRAÇ GECESİ NE OLDU?

        Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.

        Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.

        Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye ediliyor.
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        Haberler Haberler MİRAÇ KANDİLİ'NDE CAMİYE GİDİLİR Mİ, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GİDİLİR? Miraç Kandili saat kaçta başlıyor 2023? Diyanet kandil vakti!
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