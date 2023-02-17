MİRAÇ KANDİLİ'NDE CAMİYE GİDİLİR Mİ, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GİDİLİR? Miraç Kandili saat kaçta başlıyor 2023? Diyanet kandil vakti!

Kullukta ve insani değerlerde en yüce mertebelere yükselişi simgeleyen Miraç Gecesi'nde namaz kılarak ibadet etmek isteyenler konuya ilişkin araştırmalara koyuldu. Peki Miraç Kandili'nde camiye gidilir mi, ne zaman, saat kaçta gidilir? Miraç kandili saat kaçta başlıyor 2023?
MİRAÇ KANDİLİ'NDE CAMİYE GİDİLİR Mİ, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GİDİLİR?
2023 yılında Miraç Kandili bugün (17 Şubat Cuma) gecesi idrak edilecek. Kandil günlerinde ve özellikle de cuma günlerinde camiler dolar ve dualar okunarak namazlar kılınır.
İslam alemi tarafından idrak edilen Kandiller ve diğer dini geceler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanının okunmasıyla başladığı için, Miraç Kandili'nde kandil namazı kılmak isteyen vatandaşlar, akşam ezanın okunmasıyla birlikte ibadet etmeye başlayabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan net bir açıklama olmasa da yatsı ezanı ile de ibadetlerini devam ettirebilir.
DİYANET NAMAZ VAKİTLERİ 17 ŞUBAT 2023!
İstanbul Akşam: 18:47
İstanbul Yatsı: 20:06
İzmir Akşam: 18:58
İzmir Yatsı: 20:14
Ankara Akşam: 18:33
Ankara Yatsı: 19:51
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