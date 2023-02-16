CHP medyası ceza paniğine kapıldı: Selahattin Demirtaş tehdit etmeye kalktı! RTÜK'ten rest: Kimseden izin alacak değiliz

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. İlk andan itibaren tüm kurumlarıyla sahaya inen devlete, yardımları ve gönüllü kuruluşlarıyla millet desteğe koştu.

YALAN HABERE SARILDILAR

Ancak art niyetli çevreler asrın felaketinde, algıya yönelik, tamamen yanlış ve gerçek dışı iddiaları fütursuzca paylaşmaktan çekinmediler. Başta CHP destekli fondaş medyanın içinde yer aldığı operasyona sosyal medyada kirli bir destek geldi. Bilgi kirliliğini engellemek isteyen RTÜK, süreçle ilgili bir değrlendirme toplantısı kararı aldı.

DEMİRTAŞ'TAN TEHDİT!

Ancak durumdan vazife çıkaran siyasiler, RTÜK'ü hedef alan açıklamalarda bulundu. Terör suçundan hapis cezası çeken HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından, "Basına ağır cezalar vermeyi tartışan RTÜK üyeleri, AĞIR CEZALAR ifadesini sadece dört ay sonra yargılanırken kendiniz için duymak istemezsiniz. Kim ister ki? Artı TV'den, FOX Haber'den, Halk TV'den, KRT'den, TELE1'den elinizi çekin!" tehdidinde bulundu.

YARIN OLAĞAN TOPLANTI

Tehdidin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yalan izin verilmeyeceği ve tehdide boyun eğilmeyeceğini bildiren bir açıklamada bulundu. RTÜK, yanlışta ısrar eden, uyarıları dikkate almayan, yasaları hiçe sayan medya kuruluşlarının ülke barışına ve bütünlüğüne kasteden yayınlarının görmezden gelinemeyeceğini bildirdi.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, RTÜK'ün haftalık olağan toplantısını yarın gerçekleştireceği belirtildi.

HİÇ KİMSE RTÜK'Ü TEHDİT EDEMEZ

Daha toplantı yapılmadan kabul edilmesi mümkün olmayan açıklamalar ve devamında planlı haberlerin dikkati çektiği vurgulanan açıklamada, "Öyle anlaşılıyor ki 6112 sayılı yasayı uygulamakla görevli Üst Kurulun vazifesini yapması bazılarınca engellenmeye ve baskılanmaya çalışılmaktadır. Bazı çevreler, RTÜK izleme uzmanlarının yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği düşünülen yayınlarla ilgili hazırladığı raporları görmezden gelmemizi istemektedir." denildi.

Açıklamada görevi ne olursa olsun hiç kimsenin RTÜK'ten görevini yapmamasını talep edemeyeceği, hatta daha da ileri giderek bağımsız RTÜK'ü tehdit etmeye yeltenemeyeceği ifade edildi.

KİMSEDEN İZİN ALACAK DEĞİLİZ

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hiçbir siyasi partinin tehditlerine boyun eğmeyeceğimiz gibi RTÜK'ü hedef alan açıklamaların kanunla bize verilmiş görevleri yerine getirmemize engel olmasına müsaade etmeyeceğiz. Üst Kurulumuz deprem yayınları sırasında sürekli medya kuruluşlarımızı yanlış bilgi, dezenformasyon, milli birlik ve beraberliği zedeleyecek yayınlar konusunda iyi niyetli olarak uyardı. Ancak bu uyarıları hiçe sayan adeta toplumu kutuplaştırmayı hedef edinmiş medya kuruluşlarına kanun gereği yaptırımları uygularken de kimseden izin alacak değiliz.

MEDYAYA BASKI DEĞİLDİR

Siyasi partileri anayasal bir kurum olan RTÜK'ü hukuka aykırı bir şekilde tehdit etmekten vazgeçmeye ve gerçek fonksiyonlarını yapmaya davet ediyoruz. Yüzlerce yayıncı içinde bir elin parmak sayısını geçmeyen medya kuruluşlarına uygulanacak olası müeyyide kararları, asla ve asla medyaya baskı değildir. Yaptıkları bilinçli hataların ve yanlışların farkında olan yayıncılar, hatalarını kabul ederek milletimizden özür dilemek yerine, birileriyle işbirliği içinde sözüm ona düşünce özgürlüğü kisvesi altında kafaları karıştırmayı hedeflemektedir.

YALAN İFTİRA KARALAMA

Hangi demokratik ülkede yalan, iftira, karalama 'haber ve ifade özgürlüğü' olarak kabul edilir. Yanlışta ısrar eden, uyarıları dikkate almayan, yasaları hiçe sayan birkaç medya kuruluşunun ülke barışına ve bütünlüğüne kasteden yayınları görmezden gelinemez.

Ülkemizi derinden yaralayan deprem felaketi sonrasında Üst Kurulumuz ana gündemini medyamızın hep birlikte hareket ederek yaptığı ortak yardım kampanyasına odaklamıştır. Duyarlı medyamız tek yürek olarak üzerine düşeni layıkıyla yerine getirmiştir. Gün, kısır tartışmaların bırakılıp tıpkı dün akşam olduğu gibi birlik ve beraberlik günüdür."