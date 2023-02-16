Başkan Erdoğan'ın ziyaret ettiği depremzedeler konuştu: "Cumhurbaşkanımız tek tek milletiyle ilgileniyor"

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki 10 katlı Nacar Apartmanı'nın 5. katında eşi Mehmet Aşkın (50) ve oğlu Rüstem Kaya Aşkın'la birlikte oturan Zarife Aşkın, Kahramanmaraş merkezli depremle birlikte yatağından korkuyla uyandı.
Genç kadın ailesiyle birlikte 1,5 dakikaya yakın süren depremde kendilerini can havliyle dışarıya attı. Aşkın ailesinin evleri öğlen saatin de meydana gelen ikinci depremle birlikte ağır hasar gördü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Çukurova ilçesindeki Semt Pazarı'nda depremzedeler için çadır kuruldu. Zarife Aşkın, eşi ve oğluyla birlikte barınmak için çadıra yerleşti. Bir yemek firmasında çalışan Zarife Aşkın yaşadığı kabus dolu anları anlattı.
O an ki duyguların kelimelerle anlatmanın imkansız olduğunu söyleyen Aşkın, "O an sadece oğlumu nasıl kurtarabilirimin derdindeydim. Daha önce de deprem yaşadım ama böyle bir şey görmedim. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadım. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın" dedi.