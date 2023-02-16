Başkan Erdoğan'ın ziyaret ettiği depremzedeler konuştu: "Cumhurbaşkanımız tek tek milletiyle ilgileniyor"





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Çukurova ilçesindeki Semt Pazarı'nda depremzedeler için çadır kuruldu. Zarife Aşkın, eşi ve oğluyla birlikte barınmak için çadıra yerleşti. Bir yemek firmasında çalışan Zarife Aşkın yaşadığı kabus dolu anları anlattı.



O an ki duyguların kelimelerle anlatmanın imkansız olduğunu söyleyen Aşkın, "O an sadece oğlumu nasıl kurtarabilirimin derdindeydim. Daha önce de deprem yaşadım ama böyle bir şey görmedim. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadım. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın" dedi.