Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi kim? Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras kimdir, kaç yaşında, nereli?

TARTIŞMAYA ACUN ILICALI NOKTAYI KOYDU

Bir anda sosyal medyanın gündemine oturan firma ile ilgili programda sunuculuk yapan Acun Ilıcalı'dan bir açıklama geldi. Bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek firmanın 50 milyar lira değil 50 bin TL bağış yaptığını ifade etti.