Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi kim? Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi en sık aratılanlar arasında yer aldı. Türkiye Tek Yürek ortak yayınında 50 milyar TL bağışlayarak birçok kişiyi şoke etti. Daha şirketin sahibi sonradan yanlış anlaşılma olduğunu belirten ve eski parayla 50 milyar TL bağışladığını açıkladı. Toplam 50 bin TL bağışlayan Hamit Duras merak ediliyor. Peki, Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi kimdir? İşte detaylar...
O FİRMA 50 MİLYAR TL BAĞIŞ MI YAPTI?
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in ortak yayınında yardım kampanyası düzenlendi.
Yardım kampanyasına Yeni Çamoluk Otomotiv adına bağlanan Hamit Duras, firması adına 50 milyar lira bağışladığını ifade etti.