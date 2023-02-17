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    • Haberler
    • 17.02.2023 11:46
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    • 17.02.2023 11:46
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    Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi kim? Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Birçok televizyon ve radyo kanalında ortak yayınlanan "Türkiye Tek Yürek" programında 50 milyar liralık bağış yaptığı öne sürülen Yeni Çamoluk Otomotiv isimli firma sosyal medyanın gündemine oturdu.

    takvim.com.tr
    Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi kim? Hamit Duras 50 milyar TL bağış şoku! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi en sık aratılanlar arasında yer aldı. Türkiye Tek Yürek ortak yayınında 50 milyar TL bağışlayarak birçok kişiyi şoke etti. Daha şirketin sahibi sonradan yanlış anlaşılma olduğunu belirten ve eski parayla 50 milyar TL bağışladığını açıkladı. Toplam 50 bin TL bağışlayan Hamit Duras merak ediliyor. Peki, Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi kimdir? İşte detaylar...

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    O FİRMA 50 MİLYAR TL BAĞIŞ MI YAPTI?

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in ortak yayınında yardım kampanyası düzenlendi.

    Yardım kampanyasına Yeni Çamoluk Otomotiv adına bağlanan Hamit Duras, firması adına 50 milyar lira bağışladığını ifade etti.

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        TARTIŞMAYA ACUN ILICALI NOKTAYI KOYDU

        Bir anda sosyal medyanın gündemine oturan firma ile ilgili programda sunuculuk yapan Acun Ilıcalı'dan bir açıklama geldi. Bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek firmanın 50 milyar lira değil 50 bin TL bağış yaptığını ifade etti.

        "BİR YANLIŞ ANLAŞILMA OLMUŞ"

        Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Biraz önce bir bağlantıda bir vatandaşımız 50 milyar TL demiş. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Bu tarz yayınlarda öyle dil sürçmeleri olur" ifadelerini kullandı.
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