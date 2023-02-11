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Başkan Erdoğan deprem bölgesini karış karış geziyor! Diyarbakır'da depremzedeleri ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesini karış karış geziyor... Çarşamba günü Kahramanmaraş ve Pazarcık ilçesi, Hatay ve İskenderun ilçesi ile Adana'da, perşembe günü Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de depremzedelerle bir araya gelen Erdoğan, dün de Adıyaman ve Malatya'da deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi aldı, incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan bugün ise Diyarbakır'da vatandaşlarla biraraya geldi. Erdoğan daha sonra Şanlıurfa'ya hareket etti...

11.02.2023 16:25 - Son Güncelleme: 11.02.2023 16:48
Başkan Erdoğan deprem bölgesini karış karış geziyor! Diyarbakır’da depremzedeleri ziyaret etti

Başkan Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ilk anından itibaren çalışmaları yakından takip ediyor.

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Başkan Erdoğan deprem bölgesini karış karış geziyor! Diyarbakır’da depremzedeleri ziyaret etti

İlk gün çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığında bulunan Başkan Erdoğan dün de Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalarını sürdürdü.

Başkan Erdoğan deprem bölgesini karış karış geziyor! Diyarbakır’da depremzedeleri ziyaret etti

Erdoğan depremin 3. gününde felaketin merkez üssü Kahramanmaraş, Hatay ve Adana'ya 4. gününde ise Gaziantep Osmaniye ve Kilis'e 5. gününde ise Adıyaman ve Malatya'ya gitmişti.

Başkan Erdoğan bölgelerde "Kimseyi sahipsiz bırakmayacağız" mesajı vererek vatandaşlarla temas kurdu.

Başkan Erdoğan deprem bölgesini karış karış geziyor! Diyarbakır’da depremzedeleri ziyaret etti

BAŞKAN ERDOĞAN DİYARBAKIR'I ZİYARET ETTİ

Erdoğan bugün ise Diyarbakır'ı ziyaret etti. Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile birlikte depremzedelerle görüştü ve istekleri dinledi.

Başkan Erdoğan deprem bölgesini karış karış geziyor! Diyarbakır’da depremzedeleri ziyaret etti

İşte Başkan Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde verdiği mesajlar ve görüntüler...

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