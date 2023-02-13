Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen yaralı depremzedelere ziyaret
Türkiye asrın deprem felaketi sonrası yaralarını hızla sarıyor. Süreci en başından beri takip ve koordine eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, afet bölgelerine yaptığı ziyaret sonrası bugün de yaralı depremzedelerin durumunu öğrenmek için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gitti. Depremzedeleri hasta odalarında tek tek ziyaret eden Erdoğan, tek tek bilgi aldı. 1.5 saatlik ziyaretten objektiflere sıcak ve samimi görüntüler yansıdı.
13.02.2023 19:46 - Son Güncelleme: 13.02.2023 19:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaralı depremzedeler ve ailelerini ziyaret etmek üzere saat 17.30 sıralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi.