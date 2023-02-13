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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen yaralı depremzedelere ziyaret

Türkiye asrın deprem felaketi sonrası yaralarını hızla sarıyor. Süreci en başından beri takip ve koordine eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, afet bölgelerine yaptığı ziyaret sonrası bugün de yaralı depremzedelerin durumunu öğrenmek için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gitti. Depremzedeleri hasta odalarında tek tek ziyaret eden Erdoğan, tek tek bilgi aldı. 1.5 saatlik ziyaretten objektiflere sıcak ve samimi görüntüler yansıdı.

takvim.com.tr
13.02.2023 19:46 - Son Güncelleme: 13.02.2023 19:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirilen yaralı depremzedelere ziyaret

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralanan bazı vatandaşlar İstanbul'daki hastanelere sevk edilmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirilen yaralı depremzedelere ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaralı depremzedeler ve ailelerini ziyaret etmek üzere saat 17.30 sıralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirilen yaralı depremzedelere ziyaret



DURUMLARI HAKKINDA BİLGİ ALDI
Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirilen yaralı depremzedelere ziyaret

Başkan, depremzedeleri hasta odalarında ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirilen yaralı depremzedelere ziyaret

Erdoğan, yaklaşık 1.5 saat kaldığı hastaneden ayrıldı.

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