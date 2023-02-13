Kadın ve Demokrasi Vakfı yöneticileri deprem bölgesinde! Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ı görünce gözyaşlarını tutamadılar: "Cumhurbaşkanı bizim de babamızdır"



"CUMHURBAŞKANI BİZİM AİLEMİZİN BABASIDIR"

Bir depremzedenin sözleri ise Erdoğan'ı duygulandırdı. Başkan Erdoğan'ın sadece Türkiye'nin değil perişan ve muhtaç haldeki tüm ülkelere yardım ettiğini dile getiren depremzede, "Biz bir aileyiz büyük bir aileyiz. Sizin dik durmanız bizi rahatlatıyor. Cumhurbaşkanı bizim ailemizin babasıdır, bütün Türkiye'nin babasıdır, perişan muhtaç olan bütün ülkelerin babasıdır sadece Türkiye'nin değil. Biz hepsini biliyoruz." dedi.





KADEM ekibi Adıyaman'dan sonra depremin merkezi Pazarcık'tan geçerek Kahramanmaraş'a ulaştı. Kahramanmaraş Stadı'ndaki çadır kente giden ekip, yine yardım paketlerini dağıtarak depremzedelerin ihtiyaçlarını sordu. Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ı karşılarında gören depremzedeler acılarını paylaştı, bazıları Erdoğan Bayraktar ile fotoğraf çektirdi.