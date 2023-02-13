Kadın ve Demokrasi Vakfı yöneticileri deprem bölgesinde! Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ı görünce gözyaşlarını tutamadılar: "Cumhurbaşkanı bizim de babamızdır"

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM YK Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun da aralarında bulunduğu grup, Adıyaman ve Maraş'a yardım götürerek depremzedeleri ziyaret etti.
GÖZYAŞLARINA TUTAMADILAR: "BİZİM DE BABAMIZDIR" | VİDEO İZLE
Ekibin ilk durağı Adıyaman'dı. Şehri gezen Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Adıyaman Merkez'deki Sümerevler Atletizm Pistine kurulan çadır kente gitti. Afetzedelerin çadırlarını ziyaret eden KADEM heyeti, kadınlar, erkekler ve çocuklar için ayrı ayrı hazırladıkları ve içinde termal kıyafetler, iç çamaşırları, kişisel bakım malzemeleri ve oyuncakların bulunduğu çantaları depremzedelere dağıttı.
Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ı karşılarında gören depremzedeler gözyaşlarını tutamadı. Kimi sarılıp ağladı, kimi Başkan Erdoğan'a selamlarını göndererek "Yanımızda olmanız bize güç veriyor. Cumhurbaşkanı bizim de babamızdır. Allah devlete zeval vermesin." diye dua etti.