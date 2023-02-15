Enkazdan ağzından sigara ile çıkarılmıştı! Soner amca ilk kez konuştu: Hatice'mi bırakmak istemedim

Depremin 3'üncü gününde arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından kurtardığı sırada ağzında sigarayla çıkan, hastaneye bile gitmek istemeyen Soner Tuğtekin'e (58) yaşananları ilk kez paylaştı. Eşini ve kızını enkaz altında kaybeden Tuğtekin, o karanlık gecenin ayrıntılarını anlattı.
KIZLARI DA EVDEYDİ
Bir telekomünikasyon şirketinden teknisyen kadrosundan emekli olan Soner Tuğtekin, Adıyaman Merkez Ali Taşı Mahallesi Umut Apartmanı'nın giriş katında eşi Hatice, oğlu Deniz'le birlikte oturuyordu.
Kızları Bade ise Denizli Üniversitesi Tekstil Mühendisliği 2'inci sınıf öğrencisiydi. Depreme ara tatil için döndüğü baba evinde yakalandı.
KIZIMIN ÜSTÜNE KOLON DÜŞTÜ
Sabah gazetesinin haberine göre; deprem anında salonda olan Soner Tuğtekin, eşi ve çocuklarını yanına almaya çalıştığını söyledi. Bir anda binanın üzerlerine yıkıldığını aktaran Tuğtekin, "Kolon kızımın üzerine düştü. Hanımı çekmeye çalıştım ama kolu bazaya sıkıştı. Oğlum koltuğumun altındaydı sadece onu çekebildim" dedi.
ÇAKMAĞIMIN GAZI BİTTİ
Deprem anında üzerine içerisinde sarılmış sigaraların bulunduğu tabakasının düştüğünü anlatan Tuğtekin, "Yanımda sadece tütün ve 1.5 litrelik su vardı. Çok sigara içmekten çakmağımın gazı bitti.