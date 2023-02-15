Enkazdan ağzından sigara ile çıkarılmıştı! Soner amca ilk kez konuştu: Hatice'mi bırakmak istemedim

Depremin 3'üncü gününde arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından kurtardığı sırada ağzında sigarayla çıkan, hastaneye bile gitmek istemeyen Soner Tuğtekin'e (58) yaşananları ilk kez paylaştı. Eşini ve kızını enkaz altında kaybeden Tuğtekin, o karanlık gecenin ayrıntılarını anlattı.

KIZLARI DA EVDEYDİ

Bir telekomünikasyon şirketinden teknisyen kadrosundan emekli olan Soner Tuğtekin, Adıyaman Merkez Ali Taşı Mahallesi Umut Apartmanı'nın giriş katında eşi Hatice, oğlu Deniz'le birlikte oturuyordu.