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    • Haberler
    • 16.02.2023 10:39
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    • 16.02.2023 10:39
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    Resmi Gazete ek ders kararı! Öğretmenlere ek ders ödenecek mi? Sözleşmeli-Kadrolu-Ücretli öğretmen ek ders ne kadar yatacak 2023?

    Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremden 10 il zarar gördü. Asrın felaketi olarak adlandırılan bu deprem sonrasında eğitim hakkında yeni kararlar alındı. Peki, Öğretmenlere ek ders ödenecek mi? Sözleşmeli-Kadrolu-Ücretli öğretmen ek ders ne kadar yatacak 2023? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Öğretmenlere ek ders ödenecek mi 2023?

    Ek ders ödemeleriyle ilgili aramalar hız kazandı. MEB ve Diyanet bünyesinde ek ders ücreti karşılığında çalışan eğitimciler, depremler nedeniyle eğitime verilen arada ek ders ücretinden yararlandırılacak. Peki, Sözleşmeli-Kadrolu-Ücretli öğretmen ek ders ne kadar yatacak 2023? İşte detaylar...

    RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! EK DERS YATACAK MI?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki eğitimcilerden resmi görevi bulunmayıp ek ders ücreti karşılığında çalışanlar, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle eğitime ara verilen günlerde, üzerlerindeki görevleri yapmış sayılacak ve ek ders ücretinden yararlandırılacak.

    "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile "Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" başlıklı Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, MEB ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki eğitimcilerden resmi görevi bulunmayıp ek ders ücreti karşılığında çalışanlar, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle eğitim ve kurslara ara verilen günlerde, üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak ek ders ücretinden yararlandırılacak.

        Karar, 6 Şubat 2023'ten itibaren geçerli olacak ve yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

        Ek Ders Ücreti Hesaplama 2023

        Milli eğitim bakanlığı tarafından her yıl eğitim müfredatı belirlenir. Öğretmenler ise bu müfredata uyarak ders verir. Kimi durumda öğretmenler ek ders ücreti de vermek durumunda kalır. Bu durumda ek ders ücreti hesaplama, kullanıcıların çok sık araştırdığı alanlardan birisidir. Özellikle 2023 yılı ek ders ücreti hesaplama, kadrolu öğretmen ek ders ücret hesaplama nasıl yapılır sorusu da karşımıza çıkacaktır. Ek ders ücreti hesaplama 2023 yılı Temmuz-Aralık brüt ücreti 46,70 TL olarak belirlenmiştir. Net ek ders ücreti ise 39,35 TL değerindedir.

        Ücretli ve Kadrolu Öğretmen Ek Ders Saat Ücreti Ne Kadar?

        Her sene başı zamlanan öğretmen maaşıyla birlikte öğretmenlerin ek ders ücretinde de bir artış meydana gelmiştir. Ücretli ve kadrolu öğretmen ek ders saat ücreti ne kadar sorusunu soran kişiler, bununla ilgili araştırma da yapacaktır. Öğretmen maaşlarına yapılan zam ile birlikte ek saat ücretinde de artış görülmüştür. Ücretli öğretmenlik ek ders hesaplama durumunda saatlik brüt ücret 46,70 TL şeklinde olacaktır.
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        Haberler Haberler Resmi Gazete ek ders kararı! Öğretmenlere ek ders ödenecek mi? Sözleşmeli-Kadrolu-Ücretli öğretmen ek ders ne kadar yatacak 2023?
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