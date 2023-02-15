Resmi Gazete ek ders kararı! Öğretmenlere ek ders ödenecek mi? Sözleşmeli-Kadrolu-Ücretli öğretmen ek ders ne kadar yatacak 2023?

Ek ders ödemeleriyle ilgili aramalar hız kazandı. MEB ve Diyanet bünyesinde ek ders ücreti karşılığında çalışan eğitimciler, depremler nedeniyle eğitime verilen arada ek ders ücretinden yararlandırılacak. Peki, Sözleşmeli-Kadrolu-Ücretli öğretmen ek ders ne kadar yatacak 2023? İşte detaylar...
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! EK DERS YATACAK MI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki eğitimcilerden resmi görevi bulunmayıp ek ders ücreti karşılığında çalışanlar, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle eğitime ara verilen günlerde, üzerlerindeki görevleri yapmış sayılacak ve ek ders ücretinden yararlandırılacak.
"Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile "Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" başlıklı Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.