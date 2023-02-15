İş dünyası depremin yaralarını sarıyor: Konteyner kentler için seferberlik

Kalyon, Baykar, Limak, Rönesans'tan sonra diğer şirketler de konteyner seferberliği için düğmeye bastı. Turizm sektöründeki dev operatörlerden olan Anex Tour öncülüğünde Antalya EXPO alanına ilk etapta 5 bin adetlik konteyner kent kurulacak. 25 bin depremzede buraya yerleştirilecek.
DEPREMZEDELERE İŞ İMKANI
Turizm, Çevre ve Şehircilik, Tarım ile Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilmesi planlanan projeyle depremzedelere iş kapısı da açılacak.
Antalya'ya gelen depremzedelere turizm sektöründe iş imkânı sunulacak. Anex Group Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, "Projeyi hazırladık. İlgili bakanlıklarımıza sunduk. Hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz" dedi.
Projeye Umutkent adını verdiklerini anlatan Koçkar, "Hedefimiz burada insanlara yeni bir hayat sunmak. Gelenlere turizm sektöründe de iş imkânı oluşturmak istiyoruz. Kendi grubumuz başta olmak üzere depremzedelere iş imkanı sağlayacağız" diye konuştu.