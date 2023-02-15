İş dünyası depremin yaralarını sarıyor: Konteyner kentler için seferberlik

Kalyon, Baykar, Limak, Rönesans'tan sonra diğer şirketler de konteyner seferberliği için düğmeye bastı. Turizm sektöründeki dev operatörlerden olan Anex Tour öncülüğünde Antalya EXPO alanına ilk etapta 5 bin adetlik konteyner kent kurulacak. 25 bin depremzede buraya yerleştirilecek.

DEPREMZEDELERE İŞ İMKANI

Turizm, Çevre ve Şehircilik, Tarım ile Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilmesi planlanan projeyle depremzedelere iş kapısı da açılacak.