Asrın felaketi Japon bilim adamını şaşkına çevirdi: Böylesini daha önce görmedim

"KAHRAMANMARAŞ'TAKİ KADAR BÜYÜK DEĞİLDİ"

Japonya'da buna benzer 2016 yılında Kumamoto'da olduğunu belirten Kaneda, "6.6 büyüklüğünde bir deprem oldu, 2 gün sonra 7.3 büyüklüğünde başka bir deprem oldu ve hasar yarattı, fakat Kahramanmaraş depremleri kadar büyük değildi." dedi.