Asrın felaketi Japon bilim adamını şaşkına çevirdi: Böylesini daha önce görmedim

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen çifte deprem Japon yer bilimciyi şaşkına çevirdi. Japonya'daki depremlerle Kahramanmaraş depremini kıyaslayan Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda, aynı gün bu kadar büyük 2 depremi daha önce görmediğini belirtti.
"DAHA ÖNCE BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEMİŞTİM"
Kahramanmaraş depremine ilişkin uzmanlardan çarpıcı açıklamalar geliyor. Japonya'daki Kagawa Üniversitesi'nde görevli Yer Bilimci Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda, depreme dayanıklı binaların nasıl inşa edilmesi gerektiği konusunda deneyler yapıldığını anlattı.
Kaneda, Daha önce Kahramanmaraş merkezli depremler gibi 2 büyük depremin aynı günde yaşandığına tanık olmadığını söyledi. Depremleri Japonyadakiler ile kıyaslayan profesör, "Daha önce böylesini hiç görmemiştim." ifadesini kullandı.
"AYNI GÜNDE GÖRMEDİM"
Kenada, aynı günde 2 büyük depremin yaşanmasının kendisini de şaşırttığını ifade ederek, "Aynı günde olan bu kadar 2 büyük depremi daha önce hiç tecrübe etmedim, bilmiyorum." ifadelerini kullandı.