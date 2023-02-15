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    • Haberler
    • 15.02.2023 11:58
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    • 15.02.2023 12:24
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    Asrın felaketi Japon bilim adamını şaşkına çevirdi: Böylesini daha önce görmedim

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ili etkiledi. AFAD, dünya tarihinde ender görülen çifte depremin, bölgeyi yaklaşık iki dakika boyunca sarstığını ve 500 tane atom bombasının neden olacağı büyüklükte bir enerji ortaya çıkardığını söyledi. Uluslararası jeolog ve deprem uzmanları da meydana gelen deprem karşısında oldukça büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Japon yer bilimci Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda, aynı gün bu kadar büyük 2 depremi daha önce görmediğini açıkladı.

    Asrın felaketi Japon bilim adamını şaşkına çevirdi

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen çifte deprem Japon yer bilimciyi şaşkına çevirdi. Japonya'daki depremlerle Kahramanmaraş depremini kıyaslayan Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda, aynı gün bu kadar büyük 2 depremi daha önce görmediğini belirtti.

    "DAHA ÖNCE BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEMİŞTİM"
    Kahramanmaraş depremine ilişkin uzmanlardan çarpıcı açıklamalar geliyor. Japonya'daki Kagawa Üniversitesi'nde görevli Yer Bilimci Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda, depreme dayanıklı binaların nasıl inşa edilmesi gerektiği konusunda deneyler yapıldığını anlattı.

    Kaneda, Daha önce Kahramanmaraş merkezli depremler gibi 2 büyük depremin aynı günde yaşandığına tanık olmadığını söyledi. Depremleri Japonyadakiler ile kıyaslayan profesör, "Daha önce böylesini hiç görmemiştim." ifadesini kullandı.

    "AYNI GÜNDE GÖRMEDİM"
    Kenada, aynı günde 2 büyük depremin yaşanmasının kendisini de şaşırttığını ifade ederek, "Aynı günde olan bu kadar 2 büyük depremi daha önce hiç tecrübe etmedim, bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

        "KAHRAMANMARAŞ'TAKİ KADAR BÜYÜK DEĞİLDİ"
        Japonya'da buna benzer 2016 yılında Kumamoto'da olduğunu belirten Kaneda, "6.6 büyüklüğünde bir deprem oldu, 2 gün sonra 7.3 büyüklüğünde başka bir deprem oldu ve hasar yarattı, fakat Kahramanmaraş depremleri kadar büyük değildi." dedi.

        JAPONYA'DAKİ DEPREMLERİ ANLATTI
        Kaneda, "Daha önce hiç böylesini ben de görmemiştim." diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

        Kaneda, "1854'te Nankai'de bir deprem oluştu deniz tabanında. 30-32 saat sonra ikinci bir deprem de meydana geldi ve çok büyük bir tsunami yarattı. Benim bildiğim ardışık 2 deprem bunlar" ifadelerini kullandı.

            DEPREM UYARI SİSTEMİ
            Kaneda Japon hükümetinin depremlerin ardından sarsma tablası inşa ettiğini aktardı.

            Kaneda, "Depreme dayanıklı binaların nasıl inşa edilmesi gerektiği konusunda deneyler yapıyoruz. Japonya'da deprem uyarı sistemi var. Bu sistem sayesinde depremden 10-20 saniye önce uyarı mesajı alıyoruz. Bu, bulunduğumuz yerden tahliye veya önlem almak için süre sağlıyor." diye konuştu.

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