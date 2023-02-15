Depremde en çok hasar gören il ve ilçeler hangileri? İlk tespit sonuçları belli oldu
Son dakika haberleri | Türkiye geçtiğimiz hafta asrın felaketi ile sarsıldı. Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen çifte deprem 10 ili etkilerken, büyük bir yıkıma neden oldu. Depremin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan incelemeler sonrası depremden en çok etkilenen il ve ilçeler de belirlendi. İşte 10 ilde ilk hasar tespit verilerine göre, depremden en çok hasar alan ilçeler...
Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hasar tespit çalışmalarına başlandı.
İlk hasar tespit verilerine göre, depremden en çok hasar alan ilçeler, Gaziantep'in Nurdağı, Adıyaman'ın Merkez, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Hatay'ın Antakya ilçeleri olarak belirlendi.
Buna göre, deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binalar "hasarsız", deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklar ile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalar ise "az hasarlı" binalar olarak değerlendirilerek, bu iki durumda binanın kullanılmasında bir sakınca görülmüyor.
Afet sonrası duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalar ise "orta hasarlı binalar" olarak değerlendiriyor. Orta hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden, yani yapı onarılmadan ya da güçlendirilmeden yapının kullanılmaması öneriliyor, ancak eşyaların tahliyesi gerçekleştirilebiliyor.