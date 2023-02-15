Depremde en çok hasar gören il ve ilçeler hangileri? İlk tespit sonuçları belli oldu

Buna göre, deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binalar "hasarsız", deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklar ile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalar ise "az hasarlı" binalar olarak değerlendirilerek, bu iki durumda binanın kullanılmasında bir sakınca görülmüyor.