Hasar tespit raporu: 50 bin bina acil yıkılmalı! Yüzde 98’i 99 depremi öncesi inşa edildi

İlk olarak Kahramanmaraş Pazarcık ve sonrasında Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler ile 10 ilde binlerce bina yerle bir oldu.

Deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarında yıkılan binaların yüzde 98.5'inin 1999 Marmara depremi öncesi yapıldığı ve yapı denetim hizmeti almadan inşa edildiği tespit edildi.

Deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uzman ekipleri tarafından yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde acil yıkılması gereken konutlara dair karşılaştırılmalı bir analiz yapıldı.