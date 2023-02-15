Hasar tespit raporu: 50 bin bina acil yıkılmalı! Yüzde 98’i 99 depremi öncesi inşa edildi

İlk olarak Kahramanmaraş Pazarcık ve sonrasında Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler ile 10 ilde binlerce bina yerle bir oldu.
Deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarında yıkılan binaların yüzde 98.5'inin 1999 Marmara depremi öncesi yapıldığı ve yapı denetim hizmeti almadan inşa edildiği tespit edildi.
Deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uzman ekipleri tarafından yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde acil yıkılması gereken konutlara dair karşılaştırılmalı bir analiz yapıldı.
YAPI DENETİMİ ALMADILAR
Bu analize göre;
Yıkılan binaların yaklaşık %98.5'inin, 1999 Marmara depremi öncesi yapıldığı ve yapı denetim hizmeti almadan inşa edildiği tespit edildi.
Adıyaman Merkez'de yıkılan 1.075 binanın %97.4'ünün,
Hatay Antakya'da yıkılan 538 binanın %97.9'unun,
Gaziantep'te Nurdağı'nda yıkılan 1.497 binanın %98.6'sının; yine 1999 Marmara depremi öncesi inşa edilmiş, yapı denetimi hizmeti almamış olduğu tespit edildi.
Orta hasar veya daha yıkıcı etkiye maruz kalan binalar üzerinde yapılan incelemelerde ise; bu binaların %95'inin, yine, diğerleri gibi, 99 Marmara depreminden önce yapılan eski yapılardan oluştuğu, proje ve yapı denetimi almadan inşa edildikleri görülüyor.
7 BİNİ AŞKIN UZMAN SAHADA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 20'nin üzerinde üniversiteden 400 profesör ve doçentin de aralarında bulunduğu 7 bini aşkın uzman ekibiyle deprem bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor.
Hasar tespit çalışlarında yer almak isteyen farklı kurum ve kuruluşlardan birçok gönüllü inşaat mühendisin talebi değerlendirilerek eğitim verildikten sonra ihtiyaca göre belirlenen bölgelere sevk ediliyor.