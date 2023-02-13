Fahiş fiyatla çorba satan fırsatçılara Bakanlık acımadı: 1 milyon 860 bin TL idari para cezası

FIRSATÇILAR DEPREMZEDELERİN İHTİYAÇLARINA GÖZ KOYDU

Yangın, deprem demeden kâr hırsıyla gözü dönen fırsatçılar, yüzyılın en büyük afetinde de ortaya çıktı. 10 ilde yaşanan deprem felaketinin ardından hem iş dünyası hem de vatandaşlar yardım kampanyası için seferber olurken bazıları da işi fırsatçılığa döktü. Kara kışın yaşandığı deprem bölgesinde çadır, battaniye, elektrikli battaniye, ısıtıcı, uyku tulumu gibi ürünlerin fiyatları bir gün içinde fırladı.

ÇADIR YÜZDE 60 ARTTI

Karşılaştırmalı fiyat analizi yapan bir online satış platformunda incelediğimiz fiyat hareketlerine göre 6 kişilik bir çadır fiyatı 3 bin 454 TL iken, ihtiyaç listelerinin elden ele dolaşmaya başladığı deprem akşamında yüzde 60 artışla 6 bin 631 TL'ye fırladı. Yine başka bir satıcının geçen hafta 3 bin 750 TL'den sattığı çadır fiyatının 4 bin 841 TL'ye çıktığı görüldü.