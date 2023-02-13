Fahiş fiyatla çorba satan fırsatçılara Bakanlık acımadı: 1 milyon 860 bin TL idari para cezası

Ticaret Bakanlığınca, deprem bölgelerine yardım götüren ya da deprem bölgesinden yola çıkan vatandaşlara fahiş fiyatla çorba satan Adana'daki bir yol üzeri dinlenme tesisine, 1 milyon 860 bin lira idari para cezası kesildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkede yaşanan büyük depremin ardından deprem bölgelerine yardım götüren ya da deprem bölgesinden yurdun diğer bölgelerine gitmeye çalışan vatandaşlara bir yol üzeri dinlenme tesisinin fahiş fiyatla çorba satışı yaptığına dair sosyal medyada görüntülerin yer aldığı anımsatıldı.
Bu işletmeyle ilgili Bakanlığa çok sayıda şikayet başvurusunun ulaştığına işaret edilen açıklamada, "Ticaret İl Müdürlüğümüzce fahiş fiyat ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde bahse konu yol üzeri dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bu minvalde Ticaret Bakanlığımızın denetimleri aralıksız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
FIRSATÇILAR DEPREMZEDELERİN İHTİYAÇLARINA GÖZ KOYDU
Yangın, deprem demeden kâr hırsıyla gözü dönen fırsatçılar, yüzyılın en büyük afetinde de ortaya çıktı. 10 ilde yaşanan deprem felaketinin ardından hem iş dünyası hem de vatandaşlar yardım kampanyası için seferber olurken bazıları da işi fırsatçılığa döktü. Kara kışın yaşandığı deprem bölgesinde çadır, battaniye, elektrikli battaniye, ısıtıcı, uyku tulumu gibi ürünlerin fiyatları bir gün içinde fırladı.
ÇADIR YÜZDE 60 ARTTI
Karşılaştırmalı fiyat analizi yapan bir online satış platformunda incelediğimiz fiyat hareketlerine göre 6 kişilik bir çadır fiyatı 3 bin 454 TL iken, ihtiyaç listelerinin elden ele dolaşmaya başladığı deprem akşamında yüzde 60 artışla 6 bin 631 TL'ye fırladı. Yine başka bir satıcının geçen hafta 3 bin 750 TL'den sattığı çadır fiyatının 4 bin 841 TL'ye çıktığı görüldü.