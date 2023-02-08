Yüzyılın felaketi! Fırsatçılar depremzedelerin ihtiyaçlarına göz koydu: Bakanlık cezayı kesecek

Yangın, deprem demeden kâr hırsıyla gözü dönen fırsatçılar, yüzyılın en büyük afetinde de ortaya çıktı. 10 ilde yaşanan deprem felaketinin ardından hem iş dünyası hem de vatandaşlar yardım kampanyası için seferber olurken bazıları da işi fırsatçılığa döktü. Kara kışın yaşandığı deprem bölgesinde çadır, battaniye, elektrikli battaniye, ısıtıcı, uyku tulumu gibi ürünlerin fiyatları bir gün içinde fırladı.
ÇADIR YÜZDE 60 ARTTI
Karşılaştırmalı fiyat analizi yapan bir online satış platformunda incelediğimiz fiyat hareketlerine göre 6 kişilik bir çadır fiyatı 3 bin 454 TL iken, ihtiyaç listelerinin elden ele dolaşmaya başladığı deprem akşamında yüzde 60 artışla 6 bin 631 TL'ye fırladı. Yine başka bir satıcının geçen hafta 3 bin 750 TL'den sattığı çadır fiyatının 4 bin 841 TL'ye çıktığı görüldü.
BİR GÜNDE İKİYE KATLADI
Sabah gazetesinin haberine göre; yine en temel ihtiyaçlardan biri olan ısıtıcı fiyatlarındaki artışlar dikkat çekti. Depremin yaşandığı gün 229 TL olan ısıtıcı fiyatı dün 242 TL'ye yükseldi. 218 TL'den satılan elektrikli battaniye fiyatı dün 242 TL'ye, aynı ürün başka bir satıcıda 205'den 260 TL'ye çıktı. Deprem gününe kadar 223 TL'ye satılan uyku tulumu 240 TL olurken, 89 TL'den satılan polar omuz şalının fiyatı iki kattan fazla artarak 182 TL'ye fırladı.
POWERBANK BİLE YÜKSELDİ!
Bölgede elektrik kesintileri yaşanması nedeniyle telefon şarjı için powerbank'ler en çok ihtiyaç duyulan ürünler arasında yer alırken bu ürünlerde de fiyat fırladı. Örneğin bir gün önce 499 TL'den satılan bir powerbank fiyatının 599 TL'ye çıkması dikkat çekti. Yine 6 Şubat tarihine kadar 85 TL olan el fenerinin fiyatının bir günde 95 TL'ye çıktığı görüldü.