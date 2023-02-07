Yüzyılın felaketi! AFAD yayınladı: Kalem kalem acil İhtiyaç listesi

NEREYE BAŞVURULACAK?

AFAD'ın yaptığı açıklamada "Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz." denildi.

AFAD KOORDİNASYONUNDA YÜRÜMEK ZORUNDA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.