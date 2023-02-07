Yüzyılın felaketi! AFAD yayınladı: Kalem kalem acil İhtiyaç listesi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde şiddetli bir şekilde hissedildi.
Depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken tüm Türkiye depremzedeler için seferber oldu. Başlatılan yardım kampanyalarına vatandaşların destekleri artarken AFAD da ayni bağışlarda öncelikli kabul edilecekler listesini yayınladı.
YARDIM SEFERBERLİĞİ
Tüm Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından tek yürek oldu. 10 ilde etkili olan deprem nedeniyle can kayıpları yaşanırken depremden etkilenen vatandaşlar için de yardım seferberliği başlatıldı.
60 BİNDEN FAZLA PERSONEL
Bölgede, AFAD, PAK, Jandarma, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, itfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, STK ve gönüllüler, güvenlik, yerel destek ve uluslararası arama kurtarma ekiplerinden toplam 60 bin 218 personelin görev yapıyor.