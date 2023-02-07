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    • 08.02.2023 05:50
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    • 08.02.2023 06:09
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    Yüzyılın felaketi! AFAD yayınladı: Kalem kalem acil İhtiyaç listesi

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 10 ilde çok sayıda bina yıkıldı. Binalardan çıkmayı başaran vatandaşlar, soğuk hava şartları ile mücadeleye başladı. Devlet ilk andan itibaren tüm kurumlarıyla afet bölgesinde vatandaşların yanında olurken; bölgeye yardım göndermek siteyen vatandaşlar seferberliğe başladı. Yardımların koordinesini sağlayan AFAD, bölgeye gönderilebilecek malzemelerin listesini yayınladı.

    takvim.com.tr
    AFAD yayınladı: Kalem kalem acil İhtiyaç listesi

    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde şiddetli bir şekilde hissedildi.

    Depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken tüm Türkiye depremzedeler için seferber oldu. Başlatılan yardım kampanyalarına vatandaşların destekleri artarken AFAD da ayni bağışlarda öncelikli kabul edilecekler listesini yayınladı.

    YARDIM SEFERBERLİĞİ
    Tüm Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından tek yürek oldu. 10 ilde etkili olan deprem nedeniyle can kayıpları yaşanırken depremden etkilenen vatandaşlar için de yardım seferberliği başlatıldı.

    60 BİNDEN FAZLA PERSONEL
    Bölgede, AFAD, PAK, Jandarma, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, itfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, STK ve gönüllüler, güvenlik, yerel destek ve uluslararası arama kurtarma ekiplerinden toplam 60 bin 218 personelin görev yapıyor.

        AFAD LİSTEYİ PAYLAŞTI
        Deprem bölgesinde canla başla arama kurtarma çalışmaları sürerken depremzedelerin acil ihtiyacı olan ürünlerin karşılanmasına yönelik çok sayıda ilden yardımlar gönderildi. AFAD da depremzedelerin ayni ihtaçlarına yönelik bir liste paylaştı.

        NEREYE BAŞVURULACAK?
        AFAD'ın yaptığı açıklamada "Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz." denildi.

        AFAD KOORDİNASYONUNDA YÜRÜMEK ZORUNDA
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Uluslararası bazı yardım kuruluşlarının reddedildiği yönünde iddialar bulunduğunun hatırlatılması üzerine Oktay, AFAD'ın, Türkiye'nin afet ve acil durumları ile alakalı bir şemsiye kuruluş olduğunu dile getirdi.

        Oktay, şunları söyledi:
        "Bunun anlamı şu, hangi bakanlık olursa olsun, hangi kurum olursa olsun Cumhurbaşkanlığı da buna dahildir, hangi sivil toplum örgütü olursa olsun, hangi güvenlik birim olursa olsun, yurt içi veya yurt dışı, herkes bu çalışmaya katılabilir ama tamamının bir koordinasyon içerisinde yapılması önemlidir. Türkiye Afet Müdahale Planı dediğimiz çok ciddi bir çalışma, bütün kurumlar ve sivil toplum örgütlerinin de katılımı ile yapılmış bir çalışmadır.

            Dolayısıyla bu büyüklükteki bir afetin birbirinden koordinasyonsuz şekilde yapılıyor olması düşünülemez. AFAD koordinasyonunda yürümek zorundadır. Aksi takdirde tamamen anarşi doğurur. Reddedilmez, zaten yurt dışından gelenleri de içeriden gelenleri de kabul ediyor ve sahaya yansıtıyor. Böyle bir şey mümkün değil. Koordinasyonun sağlanması ile alakalı bir yaklaşım."

            Depremde şu ana kadar 5 bin 894 vatandaşın hayatını kaybettiğini aktaran Oktay, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

            Deprem bölgelerinde çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Oktay, 34 bin 810 yaralının bulunduğunu, yıkılan bina sayısının 5 bin 775, enkazdan kurtarılanların ise 8 bin civarında olduğunu kaydetti.
                AFAD yayınladı: Kalem kalem acil İhtiyaç listesi
                Haberler Güncel Yüzyılın felaketi! AFAD yayınladı: Kalem kalem acil İhtiyaç listesi
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