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    • Eğitim
    • 13.02.2023 11:46
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    • 13.02.2023 11:46
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    Okullar 1 Mart'ta mı açılacak? MEB son dakika açıklama! Hangi illerde okullar 1 Mart'a kadar tatil edildi? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Okullar ne zaman açılacak sorusuna Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yanıt geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkıma yol açan iki büyük depremin ardından okullar tatil edildi. Bakan Özer, hangi illerde okulların kaç gün tatil olacağını açıkladı. Peki OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Okullar 1 Mart'ta mı açılacak? MEB son dakika açıklama! Hangi illerde okullar 1 Mart'a kadar tatil edildi?

    takvim.com.tr
    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    MEB'den son dakika karar! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı. İlkokul, lise, üniversiteleri ilgilendiriyor. Buna göre 10 ilde okullar 1 Mart 2023 tarihine kadar tatil edildi. Peki OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Okullar 1 Mart'ta mı açılacak? MEB son dakika açıklama! Hangi illerde okullar 1 Mart'a kadar tatil edildi? İşte

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Son dakika... 10 ilde okullar 1 Mart'a kadar tatil edildi. 71 ilde ise 20 Şubat'ta dersler başlayacak.

    HANGİ İLLERDE OKULLAR 1 MART'A KADAR TATİL EDİLDİ?

    Karara göre Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da okullar 1 Mart'ta açılacak.

    Kalan 71 ilde de 20 Şubat 2023 Pazartesi günü öğrenciler 2. döneme başlayacak.

        OKULLAR UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLDU?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerde uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullar için ise henüz bir duyuru yapılmadı.

        İşte Erdoğan'ın o açıklamaları:

        "Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarını bu işler için kullanacağız, zira yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi şu anda bir defa tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler ve üniversitelerimizi bu noktada tatil ederek yurtları inşallah misafirhane gibi kullanacağız.

        10 İLDE DEVAMSIZLIK ŞARTI ARANMAYACAK

        Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığını belirten Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.

        Tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda. Ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Eğitim Okullar 1 Mart'ta mı açılacak? MEB son dakika açıklama! Hangi illerde okullar 1 Mart'a kadar tatil edildi? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
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