Okullar 1 Mart'ta mı açılacak? MEB son dakika açıklama! Hangi illerde okullar 1 Mart'a kadar tatil edildi? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

OKULLAR UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerde uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullar için ise henüz bir duyuru yapılmadı.

İşte Erdoğan'ın o açıklamaları:

"Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarını bu işler için kullanacağız, zira yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi şu anda bir defa tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler ve üniversitelerimizi bu noktada tatil ederek yurtları inşallah misafirhane gibi kullanacağız.