Okullar 1 Mart'ta mı açılacak? MEB son dakika açıklama! Hangi illerde okullar 1 Mart'a kadar tatil edildi? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'den son dakika karar! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı. İlkokul, lise, üniversiteleri ilgilendiriyor. Buna göre 10 ilde okullar 1 Mart 2023 tarihine kadar tatil edildi. Peki OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Okullar 1 Mart'ta mı açılacak? MEB son dakika açıklama! Hangi illerde okullar 1 Mart'a kadar tatil edildi? İşte
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Son dakika... 10 ilde okullar 1 Mart'a kadar tatil edildi. 71 ilde ise 20 Şubat'ta dersler başlayacak.
HANGİ İLLERDE OKULLAR 1 MART'A KADAR TATİL EDİLDİ?
Karara göre Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da okullar 1 Mart'ta açılacak.
Kalan 71 ilde de 20 Şubat 2023 Pazartesi günü öğrenciler 2. döneme başlayacak.