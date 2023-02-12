Millet seferber oldu! Afet bölgesine yardım aktı: Yürek ısıtan hikayeler

Yılmaz, "Gönül fazlasını yapmak isterdi. Sağ olsun burada herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben bir engelli olarak elimden geldiği, gücümün yettiği kadar bu insanlar için bu mücadelemi veriyorum. Onlar için bir şey yapabiliyorsak ne mutlu" dedi.

ARTIK ABUR CUBUR YEMEYECEĞİM

Antalya'dan oyuncaklarını ve bir zarfın içinde harçlıklarını gönderen 6 yaşındaki Elisa Ecrin Şişe'nin yazdığı mektup, Koordinatör Vali olarak Kahramanmaraş'a görevlendirilen Karaman Valisi Tuncay Akkoyun tarafından paylaşıldı.