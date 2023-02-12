Millet seferber oldu! Afet bölgesine yardım aktı: Yürek ısıtan hikayeler

Kahramanmaraş merkez üslü 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki ikiz depremle birlikte 10 ili vuran asrın felaketinde acılar sarılıyor. İlk günden itibaren tüm kurumlarıyla sahada yardıma koşan devlet kurumlarına vatandaşların da desteği eklendi.
BÖLGEYE YARDIM AKTI
Dünya Göçebe Oyunları Komitesi'nce Eylül 2022'de Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda kullanılan 50 konteyner, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye gönderiliyor.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Samsun'un Havza ilçesinde besicilik yapanlarla çobanlar, depremzedeler için AFAD hesabına bağış yaptı. Kesilen 36 koyundan elde edilen 86 bin 350 lira AFAD'ın yardım hesabına yatırıldı.
KÜÇÜK ELİF BÜYÜK YARDIM
Bartın'da Kerem Aydın, bahçesinden toplayıp depoya bıraktığı 80 ton kiviyi, deprem bölgesine gönderildi.
Sinop'ta 9 yaşındaki Elif Erva Koca, telefon almak için bir yıldır biriktirdiği kumbarasındaki parayı depremzedelere bağışladı. Minik Elif, "Telefonu daha sonra da alabilirim" dedi.
BELEDİYELER SEFERBER
İstanbul Kağıthane Belediyesi bölgeye 60, Fatih Belediyesi 42, Esenler Belediyesi 60, Sultangazi Belediyesi 65, Eyüpsultan Belediyesi 25, Beyoğlu Belediyesi 55, Ümraniye Belediyesi 150, Pendik Belediyesi 78, Tuzla Belediyesi 82, Şile Belediyesi 20 TIR'ı bölgeye gönderdi.
Gaziosmanpaşa Belediyesi 4 kamyon, 1 TIR, 3 kazıcı yükleyici, 1 yükleyici, 1 ambulans, 1 mobil fırın, 1 mobil mutfak, 1 mobil büfe, 24 otobüs ve minibüs ile bölgede çalışmalar gerçekleştiriyor.
STK'LAR HAREKETE GEÇTİ
Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) ait öğrenci bölge yurtlarında 671'i depremzede vatandaş, 223'ü sağlık personeli olmak üzere toplam 894 kişi konaklıyor. 3'ü kamyon ve 3'ü TIR olmak üzere toplamda 6 adet insani yardım filosu bölgeye gönderildi.
İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) 20 araçlık ekibiyle depremden etkilenen bölgelere hayati önem taşıyan malzemeleri ulaştırdı.
Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) öğrenim gören uluslararası öğrenciler, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için 150 bin lira yardım topladı.
KOCA YÜREKLİ BAYRAM
2004'te Şırnak'ta çobanlık yaparken bulduğu cismin patlaması sonucu iki kolunu dirsekten itibaren ve sağ gözünü tamamen kaybeden Bayram Yılmaz, olmayan kolları ve görmeyen bir gözüne rağmen, Antalya'da yardım toplama merkezinde çalışıyor.