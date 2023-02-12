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    • Haberler
    • 12.02.2023 09:35
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    • 12.02.2023 09:35
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    Milli yas ne zaman bitecek? Başkan Erdoğan açıkladı! 12,13,14 Şubat 2023 milli yas kaç gün, ne zamana kadar?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayraklar yarıya çekilecek. Peki, Milli yas ne zaman bitecek? Milli Yas kaç gün? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Milli yas ne zaman bitecek?

    Tüm Türkiye'de meydana gelen depremler sonrasında milli yas (ulusal yas) ilan edilmesinin ardından, milli yas hakkında araştırmalar başladı. Milli yasın ne anlama geldiği ve hangi durumlarda milli yas ilan edildiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

    MİLLİ YAS (ULUSAL YAS) NEDİR?

    Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir. Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

    EN SON ULUSAL YAS NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

    2016 Atatürk Havalimanı saldırısı'nda hayatını kaybeden insanlar için 29 Haziran 2016 tarihinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir günlük millî yas ilan edilmişti.

        MİLLİ YAS BİTİŞ GÜNÜ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." açıklamasını yaptı.

        ULUSAL YAS GÜNLERİNDE BAYRAK NEDEN YARIYA İNDİRİLİR?

        Bayrağı yarıya indirme geleneği 17. yüzyılda başlamıştır. Bazı kaynaklara göre bayrak indirmenin temelinde "görünmez bir ölüm bayrağına" yer açmak bulunmaktadır.

        Türk bayrağı, 10 Kasım 1938'de sabah saat 9'u 5 geçe ölen Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına, her 10 Kasım'da, 09:05 ile gün batımı arasında yarıya indirilir. Diğer zamanlarda hükümet, Türk siyasetinin ana figürleri anısına saygı işareti veya ulusal yas esnasında bayrağın yarıya indirilmesi kararlaştırılabilir.
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