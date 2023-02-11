THY'den deprem bölgesine bin konut sözü! "Bankalar, büyük holdingler, futbol takımları, gizli ya da açık milyarderler var mısınız?"

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma sebep oldu.
Depremin ardından devlet tüm imkanları seferber ederken vatandaşlar da bölgeye yardım yağdırdı.
84 milyon kenetlenerek yaraları sararken yardım kampanyaları da devam ediyor.
THY'DEN BİN KONUT SÖZÜ
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, deprem bölgesinde şirket olarak bir yıl içinde bin konut yapacaklarını bildirdi.
Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesine şirket olarak bin konut inşa edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Herkes bugün için canhıraş çalışıyor, yardım topluyor. Ama yarın daha önemli olacak. 10 milyon vatandaşımızın çoğunun ev ihtiyacı olacak. Biz, bin konutluk bir THY mahallesini deprem bölgesinde inşa etmeyi düşünüyoruz. Bankalar, büyük holdingler, futbol takımları, gizli ya da açık milyarderler bizim bu teklifimizin aynısını yapmaya var mısınız? Yurt dışında yaşayan Türkler, STK'lar sizler var mısınız? Sizin de buralarda bir mahalleniz olsun."
İnşa edilecek konutlar bir yıl içinde bitirilerek depremzedelere teslim edilecek.
BÖLGEDE KAÇ BİNA HASAR GÖRDÜ?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremden etkilenen 10 ilde 7 bin 584 yıkık ya da acil yıkılması gereken yapı, 12 bin 617 ağır hasarlı bina tespit edildi.
BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALAR
AFAD'ın resmi bilgilendirmesine göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 20.937 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 80.088 vatandaşımız kurtarılmıştır. 102.388 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir.
Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 32.071 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı 8.294'tür.
Hasar Tespit Afet Grubu'nun çalışmalarında, şimdiye kadar 122.152 binanın incelemesi tamamlanmıştır.
Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri'nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 166.334'tür.
Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12.473 araç sevk edilmiştir.
Afet bölgelerine 35 Vali ve 133 Mülki İdare Amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir.
Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı toplam 1.085 hava görevi ile toplam 3.642 sorti yapılmıştır.
Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 24, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere toplam 26 gemi görevlendirilmiştir.
AFET BARINMA GRUBU
Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 ilimize, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kızılay tarafından 175.960 Çadır ve 1.534.039 battaniye sevk edilmiştir. 102.274 Aile Yaşam Çadırının kurulumu tamamlanmıştır.
AFET BESLENME GRUBU
Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 330 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 33 mobil fırın ve 252 hizmet aracı bölgeye sevk edilmiştir.
Afet bölgesinde 8.678.466 sıcak yemek, 1.714.772 çorba, 7.577.795 su, 9.078.687 ekmek, 6.583.497 ikramlık malzeme, 743.908 içecek dağıtımı yapılmıştır.
AFET PSİKOSOYAL DESTEK GRUBU
4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine görevlendirilmiştir. Bölgeye 1.645 personel ve 164 araç sevk edilmiştir. Deprem bölgesinde 99.916, deprem bölgesi dışında 10.734 olmak üzere toplam 110.650 kişiye psikososyal destek verilmiştir.