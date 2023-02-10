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    • Haberler
    • 10.02.2023 20:05
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    • 10.02.2023 20:24
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    Seferberlik ruhu Hatay'da: AFAD, Kızılay ve niceleri... Depremzedeler için dört koldan yardım

    Sosyal medya yürütülen kara propagandaya inat devlet, felaket bölgesinde yaraların sarılması için tüm kurumlarıyla sahada. Kahramanmaraş merkezli çifte depremin etkilediği Hatay'da arama-kurtarma ve yardım faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Tüm imkanlarla başlatılan seferberlik kapsamında felaketin 48. saati dolmadan şehirde sahra hastanesi kuruldu. AFAD afetzedeler için 300'ü aşkın çadır kurdu, Kızılay ise mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla depremzedelerin yardımına koştu.

    takvim.com.tr
    Hatay’a dört koldan yardım

    Kahramanmaraş merkezli deprem, tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Hatay başta olmak üzere toplam 10 il, sarsıntıdan etkilenerek adeta enkaza döndü.

    Meydana gelen facianın ardından Türkiye, hem arama kurtarma hem de yardım için adeta seferberlik ilan etti.

    YÜZBİNLERCE YARDIM KOLİSİ
    Tüm imkanlarını seferber eden devlet, bütün kurumlarıyla bölgeye koştu. Hızlıca Hatay'a intikal eden kurtarma ekipleri, enkaz altındakileri kurtarmak için zamanla yarışıyor.

    Aynı zamanda giyecekten battaniyeye, gıdadan ilaca kadar özenle hazırlanan 100 binlerce yardım kolisinin bölgeye sevki devam ediyor.

        SAHRA HASTANESİ KURULDU
        Depremde vefat eden ve kimliği belirlenen vatandaşlar, Sahra Hastanesi'nin bahçesinde bekletiliyor.

        Vefat eden yakınlarını bulmak isteyenler bu alana gelip yakınlarını teşhis ediyorlar.

        Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde kurulan Sahra hastanesinde göçük altından çıkarılan yaralıların tedavisi son hızla devam ediyor.

            Aynı zamanda ilaca ihtiyacı olan vatandaşlar kurulan çadırlardan gerekli ilaçları temin edebiliyorlar.

            HER ŞEHİRDEN AMBULANS
            Devlet kurumlarının yanı sıra sivil yerel yönetimler de adeta zamanla yarışarak elinden geleni yapıyor. Türkiye'nin her şehrinden deprem bölgesine nakil ambulanslar geldi.

            İstanbul, Ankara, Antalya, Sivas, Bursa, Erzurum ve Isparta gibi pek çok kentte görev yapan, içerisinde tıbbi malzemelerinin bulunduğu ambulanslar, enkazdan çıkarılan yaralıların hastaneye naklini gerçekleştiriyor.

            ÇADIRLAR KURULDU
            Evleri harabeye dönen kışın ortasında kalan depremzedelerin imdadına AFAD yetişti. AFAD, mağdurlar için Yeni Hatay Stadyumunun otoparkında 300'ü aşkın çadır kurdu.

                SICAK YEMEK DAĞITILIYOR
                Vatandaşların yemek ihtiyacı da yanıtsız kalmadı. Türk Kızılay, depremzedeler için gün boyunca sıcak yemek dağıtımına başladı.

                Sabah erken saatlerde pişirilen sulu yemekler, gün içerisinde paylaştırılıyor.

                ASKER ENKAZ ÇALIŞMASINDA
                Afetin ardından bölgeye intikal eden Türk askeri de enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı. Deniz Kuvvetleri'ne ait bir gemi tahliye için görevlendirildi.
                    Yüzyılın felaketinde dakika dakika tüm detaylar!
                    Haberler Haberler Seferberlik ruhu Hatay'da: AFAD, Kızılay ve niceleri... Depremzedeler için dört koldan yardım
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