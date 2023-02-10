Seferberlik ruhu Hatay'da: AFAD, Kızılay ve niceleri... Depremzedeler için dört koldan yardım

Kahramanmaraş merkezli deprem, tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Hatay başta olmak üzere toplam 10 il, sarsıntıdan etkilenerek adeta enkaza döndü.
Meydana gelen facianın ardından Türkiye, hem arama kurtarma hem de yardım için adeta seferberlik ilan etti.
YÜZBİNLERCE YARDIM KOLİSİ
Tüm imkanlarını seferber eden devlet, bütün kurumlarıyla bölgeye koştu. Hızlıca Hatay'a intikal eden kurtarma ekipleri, enkaz altındakileri kurtarmak için zamanla yarışıyor.
Aynı zamanda giyecekten battaniyeye, gıdadan ilaca kadar özenle hazırlanan 100 binlerce yardım kolisinin bölgeye sevki devam ediyor.