Borsa ne zaman açılacak, neden açılmadı? 13 Şubat 2023 borsa pazartesi açılacak mı? Devre kesici ne kadar sürer? BIST BORSA açılış tarihi...

Borsa İstanbul hakkında detaylar merak ediliyor. Özelllikle Borsa istanbul ne zaman açılacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer aldı. şte detaylar...
BORSA NEDEN AÇILMADI?
İşlemlerin 8 Şubat saat 11.00 itibarıyla durdurulmasının ardından Borsa İstanbul bugün de açılmayacak.
BORSA KAPANDI MI?
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,24 puan ve yüzde 0,52 değer kaybederek 4.482,11 puana indi. Kayıplarını artıran endekste düşüş yüzde 5'i bulunca saat 10.12'de devre kesici uygulandı. Borsa İstanbul, Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 5 iş günü kapatılmasına karar verdi.