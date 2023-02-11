Borsa ne zaman açılacak, neden açılmadı? 13 Şubat 2023 borsa pazartesi açılacak mı? Devre kesici ne kadar sürer? BIST BORSA açılış tarihi...

DEVRE KESİCİ NEDİR?

Devre kesici uygulaması borsa genelinde veya hisseler özelinde kullanılabilir. Borsa endekslerinde devre kesici uygulaması için birden fazla düşüş eşiği yer alır. Örneğin BIST100 iki eşiğe sahiptir. BIST100 endeksinde %5 ve daha fazla oranda düşüş yaşandığında devre kesici uygulanır. Sistem işlemeye başladıktan sonra bu düşüş %7'ye ulaşırsa uygulama ikinci kez gerçekleştirilir.