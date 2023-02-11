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    • Ekonomi
    • 11.02.2023 17:29
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    • 11.02.2023 17:29
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    Borsa ne zaman açılacak, neden açılmadı? 13 Şubat 2023 borsa pazartesi açılacak mı? Devre kesici ne kadar sürer? BIST BORSA açılış tarihi...

    Türkiye'de yaşanan deprem felaketi sonrası 6. günde borsa hakkında detaylar merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında borsa ne zaman açılacak sorusu yer aldı. İşlemlerin 8 Şubat saat 11.00 itibarıyla durdurulmasının ardından Borsa İstanbul bugün de açılmayacak. Peki, Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Borsa neden açılmadı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Borsa ne zaman açılacak, neden açılmadı?

    Borsa İstanbul hakkında detaylar merak ediliyor. Özelllikle Borsa istanbul ne zaman açılacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer aldı. şte detaylar...

    BORSA NEDEN AÇILMADI?

    İşlemlerin 8 Şubat saat 11.00 itibarıyla durdurulmasının ardından Borsa İstanbul bugün de açılmayacak.

    BORSA KAPANDI MI?

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,24 puan ve yüzde 0,52 değer kaybederek 4.482,11 puana indi. Kayıplarını artıran endekste düşüş yüzde 5'i bulunca saat 10.12'de devre kesici uygulandı. Borsa İstanbul, Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 5 iş günü kapatılmasına karar verdi.

        DEVRE KESİCİ NEDİR?

        Devre kesici uygulaması borsa genelinde veya hisseler özelinde kullanılabilir. Borsa endekslerinde devre kesici uygulaması için birden fazla düşüş eşiği yer alır. Örneğin BIST100 iki eşiğe sahiptir. BIST100 endeksinde %5 ve daha fazla oranda düşüş yaşandığında devre kesici uygulanır. Sistem işlemeye başladıktan sonra bu düşüş %7'ye ulaşırsa uygulama ikinci kez gerçekleştirilir.

        Dünya'da yer alan habere göre ikiden fazla devre kesicinin uygulandığı borsalar da mevcut. Örneğin ABD borsalarında üç aşamalı devre kesici uygulaması vardır. %7 ve %13'lük düşüşlerde işlemler 15 dakikalığına durdurulurken bu düşüş %20'ye ulaştığında borsa işleme gün boyu kapatılır.

        BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

        KAP'a yapılan açıklamada, işlemlerin 8 Şubat 2023'te saat 11.00'de durdurulduğu belirtildi. Borsa 14 Şubat 2023 akşamına kadar kapalı kalacak. İlk işlem günü 15 Şubat 2023 Çarşamba olacak.
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        Haberler Ekonomi Borsa ne zaman açılacak, neden açılmadı? 13 Şubat 2023 borsa pazartesi açılacak mı? Devre kesici ne kadar sürer? BIST BORSA açılış tarihi...
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