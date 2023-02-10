Helal be size! Kiralık evler depremzedeler için ücretsiz ilana dönüştü
Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde yıkıma sebep olurken devlet ve millet el ele verevek yaraları sarıyor... Ülke genelinde birçok kiralık ev ilanlarının yayınlandığı internet sitelerinde, ev sahipleri kiralık ibarelerini kaldırdığı ilanları 'Depremzedeler için ücretsiz' olarak değiştirdi.
KİRALIK EVLER DEPREMZEDELER İÇİN AÇILDI
Kiralık ev ilanlarının yayınlandığı birçok internet sitesinde, ev sahipleri 'Kiralık' olan ilanlarını, 'Depremzedeler için ücretsizdir' şeklinde değiştirdi. İlanların yayınlandığı internet sitelerinde yüzlerce ilanda depremzedeler için ücretsiz olduğu belirtilirken, bazı ev sahipleri kendi yaşadıkları evler için bile depremzedeler için oda ayırabileceklerine yönelik ilanlar vermeye başladı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde 2+1 bir evi bulunan kişi, yayınlandığı ilanında, "Duygularım karışık, hiçbir şey yapamamak bizi derinden üzüyor. Kalabalık cümleler yazmak istemiyorum. Sizin için hazırladık. Ailelerimiz çocuk, yaşlı olsun lütfen. Problemlerini aşana kadar elimizden geleni yapmaya hazırız. İki aile rahat kalabilir" gibi sözlerle eşyalı olarak evi hazırladıklarını belirtiyor.