Asrın felaketinde enkazdan 100 saati aşkın bir süre sonra kurtarılan minik Tanem ve Yusuf bebek umut verdi

7.7 ve 7.6'lık depremler, hepimizi yıktı. Ama saatler sonra gelen müjdeler de merhem etkisi yaptı! Hatay'ın Defne ilçesinde, 8 yaşındaki Tanem ile babası Cem Okur (42), 4.5 gün sonra sağ kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
Yine Hatay'ın Armutlu Mahallesi'nde 1.5 yaşındaki Yusuf ile ağabeyi Muhammed (7) tam 105 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Yüzünde çamur ve moloz parçaları olan küçük çocuğun yaşadığı korku, gözlerine yansıdı...
Küçük Tanem, 101 saat sonra gökyüzünü tekrar gördü. Ve ilk olarak dudaklarından şu sözler döküldü: Babacığım seni çok seviyorum, ben iyiyim. Hastaneye gidince su içecek miyim?
3 katlı evin enkazından önce 1.5 yaşındaki Yusuf, 20 dakika sonra da ağabeyi Muhammed kurtarıldı. Minik Yusuf, hiç ağlamadı. Korkuyla etrafa baktı. Ağabeyinin ise bir ricası vardı: Kavurma ile kola istiyorum...
YALNIZ DEĞİLSİN EVLAT!
Deprem, bir çok yavruyu kimsesiz bıraktı! Ama Türkiye, hepsine kucak açtı. İki günde 95 binden fazla kişi, o miniklere koruyucu aile olmak için başvuru yaptı.
YÜZSÜZ YAKALANDI
HATAY'DA yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhiti Yaşar Coşkun, yurt dışına kaçarken yakalandı. Gözaltına alınan zanlının Karadağ'a gitmeye çalıştığı anlaşıldı.
İNSANLIK MESSILESI
DÜNYA, Türkiye için ayakta... Lionel Messi, Kevin de Bruyne, İlkay Gündoğan, Harry Kane, Mbappe, Eden Hazard ve Neymar afetzedelere yardım için formalarını açık artırmaya çıkardı. Pancu, ünlü eldivenlerini 500 bin TL'ye sattı. İlhan Mansız'ın forması da açık artırmada...
UZMANLAR, fay kırığının K.Maraş'tan başlayıp 400 kilometre uzadığını açıkladı.
MARAŞ'TA İnşaat Mühendisleri Odası'nın binasında cam kırılmadı, çevre binalar yıkıldı.
DÜNYA Bankası, 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak ayırdı.
KİRALIK ilanlarının yerini afetzedeye ücretsiz ilanları aldı.
KRAL Charles: Dehşete düştük. Türkiye'ye her konuda destek vereceğiz.
KAYIPLAR İÇİN İHBAR HATTI:
0501 730 10 50
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Yine Hatay'ın Armutlu Mahallesi'nde 1.5 yaşındaki Yusuf ile ağabeyi Muhammed (7) tam 105 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Yüzünde çamur ve moloz parçaları olan küçük çocuğun yaşadığı korku, gözlerine yansıdı...
Küçük Tanem, 101 saat sonra gökyüzünü tekrar gördü. Ve ilk olarak dudaklarından şu sözler döküldü: Babacığım seni çok seviyorum, ben iyiyim. Hastaneye gidince su içecek miyim?
3 katlı evin enkazından önce 1.5 yaşındaki Yusuf, 20 dakika sonra da ağabeyi Muhammed kurtarıldı. Minik Yusuf, hiç ağlamadı. Korkuyla etrafa baktı. Ağabeyinin ise bir ricası vardı: Kavurma ile kola istiyorum...
YALNIZ DEĞİLSİN EVLAT!
Deprem, bir çok yavruyu kimsesiz bıraktı! Ama Türkiye, hepsine kucak açtı. İki günde 95 binden fazla kişi, o miniklere koruyucu aile olmak için başvuru yaptı.
YÜZSÜZ YAKALANDI
HATAY'DA yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhiti Yaşar Coşkun, yurt dışına kaçarken yakalandı. Gözaltına alınan zanlının Karadağ'a gitmeye çalıştığı anlaşıldı.
İNSANLIK MESSILESI
DÜNYA, Türkiye için ayakta... Lionel Messi, Kevin de Bruyne, İlkay Gündoğan, Harry Kane, Mbappe, Eden Hazard ve Neymar afetzedelere yardım için formalarını açık artırmaya çıkardı. Pancu, ünlü eldivenlerini 500 bin TL'ye sattı. İlhan Mansız'ın forması da açık artırmada...
UZMANLAR, fay kırığının K.Maraş'tan başlayıp 400 kilometre uzadığını açıkladı.
MARAŞ'TA İnşaat Mühendisleri Odası'nın binasında cam kırılmadı, çevre binalar yıkıldı.
DÜNYA Bankası, 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak ayırdı.
KİRALIK ilanlarının yerini afetzedeye ücretsiz ilanları aldı.
KRAL Charles: Dehşete düştük. Türkiye'ye her konuda destek vereceğiz.
KAYIPLAR İÇİN İHBAR HATTI:
0501 730 10 50
/51/52/53/54/55