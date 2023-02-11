Mucize bebek Halit Ali Talha 129 saat sonra sağ çıktı! Halit Ali Talha bebek sağlık durumu nasıl, annesi yaşıyor mu? İşte mucize bebeğin son durumu...

"HİSSETMİŞ GİBİ BİZE SARILDI"

Mucize bebeği kurtaran kahraman şu ifadeleri kullandı;

"Önce ayağını kurtarmaya çalıştık ama inanın bu anlatılmıyor. Bu duyguları Rabbim bize yaşattı hamd olsun. Durum vahim ama böyle mucizeler duyduğumuz zaman yaşadığımız zaman Rabbimize binlerce daha hamd ediyoruz. Çıkarırken parmağımızdan tuttu. Çok güzel bir duygu. Sanki hissetmiş gibi bize sarıldı. Biz de oradan çıkarıp ambulansa teslim ettik."

ANNESİ VEFAT ETTİ

"Ekibin başındayım annesini çıkarmaya çalışıyoruz ama annesinden olumsuz bir haberimiz var. Artık o çocuk bizim Türkiye'mizin çocuğu olacak. İnşallah onu hep beraber büyüteceğiz. Rabbim inşallah ne kadar desem de hissedecektir ama inşallah o sevgiyi verelim."