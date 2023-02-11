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    • Haberler
    • 11.02.2023 14:22
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    • 11.02.2023 14:27
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    Mucize bebek Halit Ali Talha 129 saat sonra sağ çıktı! Halit Ali Talha bebek sağlık durumu nasıl, annesi yaşıyor mu? İşte mucize bebeğin son durumu...

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Necip Fazıl Kısakürek Apartmanı'ndan 128. saatte 'Ülkü' adında bir kadınla iletişim kuruldu. Marketin enkazındaki Ülkü, kurtarma ekiplerine 'yaşıyorum' dedi. Bu çalışmalar sürerken diğer tarafta Hatay'da 21 günlük Halit Ali Talha bebek 129 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Peki, mucize bebek Halit Ali Talha sağlık durumu nasıl? Halit Ali Talha annesi hayatta mı?

    takvim.com.tr
    İşte mucize bebeğin son durumu...

    AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 665 kişinin hayatını kaybettiği, 80 bin 88 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

    HALİT ALİ TALHA SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Hatay Kırıkhan'dan gelen görüntüler tüm Türkiye'yi ağlattı. 21 günlük mucize bebek 6 gün sonra 128. saatte enkazdan çıkarıldı.. Kurtarma ekiplerinin ellerini sımsıkı tuttuğu anlar ise duygusal anlar yaşattı.

    Hatay'da mucize bebek 128. sonra enkazdan kurtarıldı!

    HALİT ALİ TALHA ANNESİ HAYATTA MI?

    Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında yapılan aramada, 129. saatte 21 günlük bir bebek kurtarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Antakya ilçesinde, yıkılan bir binanın enkazında arama-kurtarma çalışması yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'n bağlı ekipler, 128 saat sonra enkazdan 21 günlük bebeği sağ çıkardı. Bebek sedyeye alınıp, ambulansa taşındı. İsmi öğrenilemeyen bebek tedavisi için hastaneye götürüldü. Arama kurtarma görevlisi bebeğin isminin Halit Ali Talha olduğunu açıkladı. Minik bebeğin annesi ise enkazda hayatını kaybetti.

        "HİSSETMİŞ GİBİ BİZE SARILDI"

        Mucize bebeği kurtaran kahraman şu ifadeleri kullandı;

        "Önce ayağını kurtarmaya çalıştık ama inanın bu anlatılmıyor. Bu duyguları Rabbim bize yaşattı hamd olsun. Durum vahim ama böyle mucizeler duyduğumuz zaman yaşadığımız zaman Rabbimize binlerce daha hamd ediyoruz. Çıkarırken parmağımızdan tuttu. Çok güzel bir duygu. Sanki hissetmiş gibi bize sarıldı. Biz de oradan çıkarıp ambulansa teslim ettik."

        ANNESİ VEFAT ETTİ

        "Ekibin başındayım annesini çıkarmaya çalışıyoruz ama annesinden olumsuz bir haberimiz var. Artık o çocuk bizim Türkiye'mizin çocuğu olacak. İnşallah onu hep beraber büyüteceğiz. Rabbim inşallah ne kadar desem de hissedecektir ama inşallah o sevgiyi verelim."
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