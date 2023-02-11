Mucize bebek Halit Ali Talha 129 saat sonra sağ çıktı! Halit Ali Talha bebek sağlık durumu nasıl, annesi yaşıyor mu? İşte mucize bebeğin son durumu...

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 665 kişinin hayatını kaybettiği, 80 bin 88 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
HALİT ALİ TALHA SAĞLIK DURUMU NASIL?
Hatay Kırıkhan'dan gelen görüntüler tüm Türkiye'yi ağlattı. 21 günlük mucize bebek 6 gün sonra 128. saatte enkazdan çıkarıldı.. Kurtarma ekiplerinin ellerini sımsıkı tuttuğu anlar ise duygusal anlar yaşattı.
HALİT ALİ TALHA ANNESİ HAYATTA MI?
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında yapılan aramada, 129. saatte 21 günlük bir bebek kurtarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Antakya ilçesinde, yıkılan bir binanın enkazında arama-kurtarma çalışması yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'n bağlı ekipler, 128 saat sonra enkazdan 21 günlük bebeği sağ çıkardı. Bebek sedyeye alınıp, ambulansa taşındı. İsmi öğrenilemeyen bebek tedavisi için hastaneye götürüldü. Arama kurtarma görevlisi bebeğin isminin Halit Ali Talha olduğunu açıkladı. Minik bebeğin annesi ise enkazda hayatını kaybetti.