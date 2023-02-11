128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı! Türkiye'nin mucize bebeği! Aç susuz kaç gün dayanılır? Bebekler aç susuz yaşar mı, kaç gün yaşar?

Bebekler aç susuz kaç gün yaşar sorusu 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan mucize bebeğin ardından sıkça araştırılmaya başlandı.
SON DAKİKA HATAY'DA MUCİZE!
Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da enkaz altında kalan 2 aylık bebek, depremin 128. saatinde kurtarıldı. Sedye ile ambulansa taşınan miniği görenler büyük sevinç yaşadı, onu yıkıntıların arasından kurtaran ekipleri alkışladı.
Kaç gün susuz yaşanır?
Su, dünyadaki yaşamın temel bileşenlerinden biridir ve vücudumuzun büyük bir kısmı sudan oluşur. Ortalama olarak su, büyük ölçüde yaşınıza bağlı olarak insan vücudunun yaklaşık % 60-70'ini oluşturur . Vücudumuz suyu idrar, ter, dışkı ve nefes yoluyla kaybeder, bu nedenle sürekli olarak içerek ve yemek yiyerek bunu yenilememiz gerekir. Susuz kalmaya zorlandığımızda, işler gerçekten çok hızlı bir şekilde kötüye gidebilir. Susuzluğun ilk aşaması, vücut ağırlığının yüzde 2'si kaybedildiğinde başlayan susuzluktur.
Susuzluk başladığında, vücudunuz kalan tüm neme yapışır. Böbrekleriniz mesanenize daha az su göndererek idrarınızı koyulaştırır. Daha az terledikçe vücut ısınız yükselir. Kanınız daha kalın ve halsiz hale gelir. Oksijen seviyelerini korumak için kalp atış hızınız artar. Dehidrasyonun meydana gelme hızı, vücuttaki aşırılıklara göre değişir, ancak 50C iklimde su olmadığında, aşırı egzersizle birleştiğinde, dehidrasyon hızla ölümcül olabilir.
Böbreklerimiz, azalan idrara çıkma yoluyla daha fazla su tutarak bunu telafi etmeye çalışır, su aynı zamanda hücrelerimizden kan akışımıza geçerek boyutlarının küçülmesine neden olur. Vücut ağırlığımızın yüzde 4'ünü su olarak kaybettiğimizde tansiyon düşebilir ve bayılma meydana gelebilir. Vücut ağırlığının yüzde 7'sinin kaybedildiği üçüncü aşama organ hasarıdır. Hayatta kalmak için, böbrekleriniz ve bağırsaklarınız gibi hayati olmayan organlara kan akışını yavaşlatarak hasara neden olur. Böbrekleriniz kanınızı filtrelemeden, hücresel atık hızla oluşur.