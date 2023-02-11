128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı! Türkiye'nin mucize bebeği! Aç susuz kaç gün dayanılır? Bebekler aç susuz yaşar mı, kaç gün yaşar?

SON DAKİKA HATAY'DA MUCİZE!

Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da enkaz altında kalan 2 aylık bebek, depremin 128. saatinde kurtarıldı. Sedye ile ambulansa taşınan miniği görenler büyük sevinç yaşadı, onu yıkıntıların arasından kurtaran ekipleri alkışladı.

Kaç gün susuz yaşanır?

Su, dünyadaki yaşamın temel bileşenlerinden biridir ve vücudumuzun büyük bir kısmı sudan oluşur. Ortalama olarak su, büyük ölçüde yaşınıza bağlı olarak insan vücudunun yaklaşık % 60-70'ini oluşturur . Vücudumuz suyu idrar, ter, dışkı ve nefes yoluyla kaybeder, bu nedenle sürekli olarak içerek ve yemek yiyerek bunu yenilememiz gerekir. Susuz kalmaya zorlandığımızda, işler gerçekten çok hızlı bir şekilde kötüye gidebilir. Susuzluğun ilk aşaması, vücut ağırlığının yüzde 2'si kaybedildiğinde başlayan susuzluktur.