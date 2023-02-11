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    • Haberler
    • 11.02.2023 13:44
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    • 11.02.2023 13:45
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    Baraj ve volkan patladı iddiaları! Hatay'da baraj mı patladı? AFAD müdürü açıkladı! "Deprem 500 atom bombası..."

    Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremler sonrası Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Bu nedenle en sık aratılanlar araısnda Hatay'da baraj mı patladı sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili AFAD genel müdür Orhan Tatar'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Baraj ve volkan patladı iddiaları!

    Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan bu iddialara yalanlama geldi.

    BARAJ VE VOLKAN PATAMASI İDDİALARI DOĞRU MU?

    İddiaların asılsız olduğunu belirten Doğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

    "BARAJLARIMIZDA HERHANGİ BİR SORUN YOKTUR"

    "Yarseli Barajı patladı haberi tamamen yalandır. Barajlarımızda herhangi bir sorun yoktur. Resmi açıklamalar dışındaki haberlere inanmayın. Hatay ile ilgili haberleri Valiliğimiz haber sitelerinden takip etmenizi öneriyoruz. Birtakım kötü niyetli kişiler ilimiz ile ilgili yalan haberler üreterek kamuoyunu yanlış yönlendirerek panik havası oluşturmaya çalışıyorlar."

        Bakan Kirişci yaptığı paylaşımında şöyle dedi:

        "YARSELİ BARAJI'NIN PATLADIĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALAR ASILSIZDIR

        "Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar ASILSIZDIR. Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir. Benzer bir dezenformasyon Atatürk Barajı ile ilgili de üretilmiş, yerinde incelemeyle kamuoyunu bilgilendirmiştik. Yarın da Hatay'daki barajlarımızı yerinde inceleyeceğim. Bu süreçte resmî kurumların bilgilendirmeleri dışındaki malumata itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır"

        500 ATOM BOMBASI GÜCÜNDE

        AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar depremde son gelişmeleri paylaştı. Tatar'ın konuşmasından satır başları şöyle:

        "İlk depremin etkinliği 60 saniye, ikinci depremin 45 saniye. Bölge yaklaşık 2 dakika sarsıldı. 500 tane atom bombasının yarattığı etkiye enerjiye sahip. Bu kadar basit ve net. Bunu bu şekilde değerlendirmenin faydası var. Artçı sarsıntıların çok büyük etkisi var. Büyük çoğunluğu 4'ün üzerinde."
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        Haberler Haberler Baraj ve volkan patladı iddiaları! Hatay'da baraj mı patladı? AFAD müdürü açıkladı! "Deprem 500 atom bombası..."
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