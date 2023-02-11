Baraj ve volkan patladı iddiaları! Hatay'da baraj mı patladı? AFAD müdürü açıkladı! "Deprem 500 atom bombası..."

Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan bu iddialara yalanlama geldi.
BARAJ VE VOLKAN PATAMASI İDDİALARI DOĞRU MU?
İddiaların asılsız olduğunu belirten Doğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.
"BARAJLARIMIZDA HERHANGİ BİR SORUN YOKTUR"
"Yarseli Barajı patladı haberi tamamen yalandır. Barajlarımızda herhangi bir sorun yoktur. Resmi açıklamalar dışındaki haberlere inanmayın. Hatay ile ilgili haberleri Valiliğimiz haber sitelerinden takip etmenizi öneriyoruz. Birtakım kötü niyetli kişiler ilimiz ile ilgili yalan haberler üreterek kamuoyunu yanlış yönlendirerek panik havası oluşturmaya çalışıyorlar."