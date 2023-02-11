Adıyaman'da bir çift depremden 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı! Çiftin üç çocuklarının cansız bedenine ulaşıldı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adıyaman'da enkaz altında kalan uzman çavuş ve eşi 128 saat sonra kurtarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Zeyd Caddesi'ndeki 8 katlı bir binanın enkazında çalışma yürüten jandarma ekipleri, 2 kişinin hayatta olduğunu belirledi.