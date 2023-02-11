ADRESTEN FAY HATTI SORGULAMA E-DEVLET! Evimden fay hattı geçiyor mu? MTA diri fay hattı HARİTASI! AFAD fay hattı GEÇEN İL VE İLÇELER! İstanbul, Bingöl, Hatay...

Adresten fay hattı sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Milyonlarca kişi son günlerde sıklıkla 'Evimden fay hattı geçiyor mu? Bulunduğum yerde fay hattı var mı nasıl öğrenebilirim?' sorularına yanıt arıyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Fay hattı sorgulama ekranını geçtiğimiz yıllarda E-Devlet aracılığıyla erişime açmıştı. Böylelikle hangi bölgelerden fay geçişi olduğunu ve uzamlarının nerelere kadar ilerlediği görülebiliyor. İşte MTA diri fay hattı HARİTASI! AFAD fay hattı GEÇEN İL VE İLÇELER! İstanbul, Bingöl, Hatay...