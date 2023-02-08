Barınma için deprem bölgesinden ayrılacaklar dikkat! AFAD adresleri duyurdu: "Gidecekleri illerde misafir edilecekler"

AFAD, Kahramanmaraş'taki depremler sonrası barınma ihtiyacı sebebiyle il dışına gitmek isteyenler için oluşturulan tahliye alanlarını duyurdu.
Yapılan açıklamalada şu ifadelere yer verildi:
06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem afetinden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı sebebiyle il dışına gitmek isteyenler için Jandarma birimlerince bulundukları illerde, aşağıda adresleri verilen tahliye alanları oluşturulmuştur.
Oluşturulan bu noktalara tahliye talebiyle başvuran vatandaşlarımızın tahliyesi yetkililerce belirlenecek olan en uygun vasıtalarla sağlanacaktır. Tahliyesi sağlanan vatandaşlarımız, gidecekleri illerdeki Valilikler ve AFAD koordinasyonunda belirlenen barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirilecektir.