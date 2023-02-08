Barınma için deprem bölgesinden ayrılacaklar dikkat! AFAD adresleri duyurdu: "Gidecekleri illerde misafir edilecekler"

Oluşturulan bu noktalara tahliye talebiyle başvuran vatandaşlarımızın tahliyesi yetkililerce belirlenecek olan en uygun vasıtalarla sağlanacaktır. Tahliyesi sağlanan vatandaşlarımız, gidecekleri illerdeki Valilikler ve AFAD koordinasyonunda belirlenen barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirilecektir.