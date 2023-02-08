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    • 08.02.2023 19:36
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    • 08.02.2023 19:39
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    Barınma için deprem bölgesinden ayrılacaklar dikkat! AFAD adresleri duyurdu: "Gidecekleri illerde misafir edilecekler"

    Son dakika haberi! AFAD, Kahramanmaraş'taki depremler sonrası barınma ihtiyacı sebebiyle il dışına gitmek isteyenler için oluşturulan tahliye alanlarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Tahliye talepleri, illerin barınma kapasitesine göre planlanmaktadır. Tahliyesi sağlanan vatandaşlarımız, gidecekleri illerdeki Valilikler ve AFAD koordinasyonunda belirlenen barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirilecektir." denildi.

    takvim.com.tr
    Gidecekleri illerde misafir edilecekler!

    AFAD, Kahramanmaraş'taki depremler sonrası barınma ihtiyacı sebebiyle il dışına gitmek isteyenler için oluşturulan tahliye alanlarını duyurdu.



    Yapılan açıklamalada şu ifadelere yer verildi:

    06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem afetinden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı sebebiyle il dışına gitmek isteyenler için Jandarma birimlerince bulundukları illerde, aşağıda adresleri verilen tahliye alanları oluşturulmuştur.

    Oluşturulan bu noktalara tahliye talebiyle başvuran vatandaşlarımızın tahliyesi yetkililerce belirlenecek olan en uygun vasıtalarla sağlanacaktır. Tahliyesi sağlanan vatandaşlarımız, gidecekleri illerdeki Valilikler ve AFAD koordinasyonunda belirlenen barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirilecektir.

        Tahliye talepleri, illerin barınma kapasitesine göre planlanmaktadır.

        Kendi imkanlarıyla ulaşım sağlayıp afet bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlarımız, çıkış yapmadan önce bulundukları yerlerdeki Jandarma tahliye noktalarına bildirim yapmaları halinde, gidecekleri illerdeki barınma noktalarına yönlendirmeler yapılacaktır.

        İşte tahliyelerin yapılacağı adresler:

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        Haberler Güncel Barınma için deprem bölgesinden ayrılacaklar dikkat! AFAD adresleri duyurdu: "Gidecekleri illerde misafir edilecekler"
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