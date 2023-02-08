Edepsizlikte nirvana! Sosyal medya hesabından depremzedelerle dalga geçti: 1.80 yakışıklı, uzun boylu...





BABAM ŞU AN DEPREM ALTINDA DİYE DALGA GEÇİP KAHKAHA ATTI

Bunun son örneği olarak genç kadın çektiği videoda gülerek, "Babam enkaz altında. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullanarak elinde anahtar arabasını göstererek, "Ondan geriye kalan tek şey" ifadelerini kullandı.