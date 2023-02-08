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    • Haberler
    • 08.02.2023 23:10
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    • 08.02.2023 23:10
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    Edepsizlikte nirvana! Sosyal medya hesabından depremzedelerle dalga geçti: 1.80 yakışıklı, uzun boylu...

    Yüzyılınn felaketi olarak adlandırılan depremlerle derin bir hüznün hakim olduğu bu zamanda sosyal medyada kendini bilmez edep yoksunu kişiler 'tık' uğruna adeta insalıklarından vazgeçti. Bunun son örneği olarak genç bir kadının çektiği video oldu. Gülerek babasının vefat ettğinin ondan geriye kaln tek şeyin araba anahtarı olduğunu söyleyen genç kadının videonun devamında skandal söylemlere imza attı.

    Edepsizlikte nirvana!

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremle sarsılan Türkiye yüzyılın felaketini yaşadı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği elim olay nedeniyle 7 gün milli yas ilan edilirken, deprem bölgelerinde 10 gün boyunca OHAL ilan edildi.



    Deprem sonrası tek yürek olan Türkiye yaralarını sarmak için büyük mücadele verirken sosyal medyada kendini bilmez edep yoksunu birkaç kişi sırf 'tık' uğruna insanlıklarından vazgeçti.



    BABAM ŞU AN DEPREM ALTINDA DİYE DALGA GEÇİP KAHKAHA ATTI
    Bunun son örneği olarak genç kadın çektiği videoda gülerek, "Babam enkaz altında. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullanarak elinde anahtar arabasını göstererek, "Ondan geriye kalan tek şey" ifadelerini kullandı.



        1.80 YAKIŞIKLI UZUN BOYLU ERKEKLER YARDIMA GELEBİLİRLER Mİ?
        1.80 yakışıklı, uzun boylu erkeklerin gelmesini isteyen kişi rezil söylemlerini sürdürerek, "Eğer 1.80 yakışıklı uzun boylu erkekler yardıma gelebilirler mi? Araba sürmek için" söylemlerine imza attı.

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