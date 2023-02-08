Edepsizlikte nirvana! Sosyal medya hesabından depremzedelerle dalga geçti: 1.80 yakışıklı, uzun boylu...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremle sarsılan Türkiye yüzyılın felaketini yaşadı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği elim olay nedeniyle 7 gün milli yas ilan edilirken, deprem bölgelerinde 10 gün boyunca OHAL ilan edildi.
Deprem sonrası tek yürek olan Türkiye yaralarını sarmak için büyük mücadele verirken sosyal medyada kendini bilmez edep yoksunu birkaç kişi sırf 'tık' uğruna insanlıklarından vazgeçti.
BABAM ŞU AN DEPREM ALTINDA DİYE DALGA GEÇİP KAHKAHA ATTI
Bunun son örneği olarak genç kadın çektiği videoda gülerek, "Babam enkaz altında. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullanarak elinde anahtar arabasını göstererek, "Ondan geriye kalan tek şey" ifadelerini kullandı.