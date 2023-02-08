Ekşi Sözlük çöktü mü? 8 Şubat Ekşi Sözlük'e neden girilmiyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek? Ekşi Sözlük açılmıyor, neden?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Kullanıcılar hesaplarına girişlerde mobil ve masaüstünde yavaşlama sorunu tespit etti.

Şu an Türkiye genelinde bir Twitter'a erişim sorunu yaşanmakta.Yaşanan problemle ilgili olarak Twitter'ın resmi bir açıklaması yok. Haberimizi açıklama geldiğinde güncelleyeceğiz.