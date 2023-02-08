Sosyal medya platformlarından Ekşi Sözlük'te sorun yaşandığı dile getiriliyor. Peki, Ekşi Sözlük çöktü mü? 8 Şubat Ekşi Sözlük'e neden girilmiyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek? Ekşi Sözlük açılmıyor, neden? İşte detaylar...
EKŞİ SÖZLÜK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
Şu an Türkiye genelinde bir Ekşi Sözlük'te erişim sorunu yaşanmakta.
Şu an hakkında Ekşi Sözlük'te resmi bir açıklaması yok. Haberimizi açıklama geldiğinde güncelleyeceğiz.
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
Kullanıcılar hesaplarına girişlerde mobil ve masaüstünde yavaşlama sorunu tespit etti.
Şu an Türkiye genelinde bir Twitter'a erişim sorunu yaşanmakta.Yaşanan problemle ilgili olarak Twitter'ın resmi bir açıklaması yok. Haberimizi açıklama geldiğinde güncelleyeceğiz.