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    • Haberler
    • 08.02.2023 23:24
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    • 08.02.2023 23:34
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    Ekşi Sözlük çöktü mü? 8 Şubat Ekşi Sözlük'e neden girilmiyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek? Ekşi Sözlük açılmıyor, neden?

    'Ekşi sözlük çöktü mü' sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Kullanıcılar erişim sorunu yaşandığını dile getiriyor. Peki, Ekşi sözlük çöktü mü? Ekşi Sözlük neden girilmiyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek? Ekşi sözlük açılmıyor, neden? İştre detaylar...

    Ekşi Sözlük çöktü mü?

    Sosyal medya platformlarından Ekşi Sözlük'te sorun yaşandığı dile getiriliyor. Peki, Ekşi Sözlük çöktü mü? 8 Şubat Ekşi Sözlük'e neden girilmiyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek? Ekşi Sözlük açılmıyor, neden? İşte detaylar...

    EKŞİ SÖZLÜK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

    Şu an Türkiye genelinde bir Ekşi Sözlük'te erişim sorunu yaşanmakta.

    Şu an hakkında Ekşi Sözlük'te resmi bir açıklaması yok. Haberimizi açıklama geldiğinde güncelleyeceğiz.

    TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

    Kullanıcılar hesaplarına girişlerde mobil ve masaüstünde yavaşlama sorunu tespit etti.

    Şu an Türkiye genelinde bir Twitter'a erişim sorunu yaşanmakta.Yaşanan problemle ilgili olarak Twitter'ın resmi bir açıklaması yok. Haberimizi açıklama geldiğinde güncelleyeceğiz.

        TIKTOK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

        Şu an Türkiye genelinde bir Tiktok'a erişim sorunu yaşanmakta.

        Şu an hakkında Tiktok'un resmi bir açıklaması yok. Haberimizi açıklama geldiğinde güncelleyeceğiz.

        İNTERNET NASIL HIZLANDIRILIR?

        İnternet yavaşlama sorunu ile karşı karşıya. Ancak sorunun kaynağı bilinmediğinden çözüme dair de bir açıklama paylaşılmadı.

        Sorun haricinde kullanıcılara öncelikle internet hız testi yapmaları öneriliyor.
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        Haberler Haberler Ekşi Sözlük çöktü mü? 8 Şubat Ekşi Sözlük'e neden girilmiyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek? Ekşi Sözlük açılmıyor, neden?
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