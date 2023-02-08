Almanya depremzedeler için 80 ton yardım malzemesi gönderecek

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Maximilian Kall, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, depremzedelere yönelik yardımlar konusunda AFAD ile yakın temas içinde olduklarını söyledi.

Almanya'nın depremin ardından Türkiye ile dayanışmasına dikkati çeken Kall, Federal Teknik Yardım Kurumunun (THW) deprem felaketlerinde uzmanlaşmış ve birçok operasyonda bulunmuş 50 personel ve 4 köpekle bu sabah bölgeye ulaştığını, dün de ISAR yardım kuruluşuna bağlı 43 kişilik ekibin 7 köpekle bölgeye gittiğini aktardı.

Kall, Federal Polis Teşkilatına bağlı 3 doktor ve 17 sağlık görevlisi ile 5 köpek sahibinin bulunduğu 25 memurun köpeklerle birlikte Türkiye'de olduğu bilgisini paylaştı.