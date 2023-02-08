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Enkazdan çıkmayı bekleyen 5 yaşındaki Yağmur Türkiye'yi ağlattı: Üşüyorum baba

Deprem sonrası yaraları sarmak için çalışmalar sürerken, bir yandan da enkazda yaşam mücadelesi devam ediyor. Bu çalışmalar sırasında enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur'un babası ve kurtarma ekibiyle olan konuşması Türkiye'yi ağlattı. İşte o sözler...

takvim.com.tr
08.02.2023 13:42 - Son Güncelleme: 08.02.2023 13:53
Enkazdan çıkmayı bekleyen 5 yaşındaki Yağmur Türkiye’yi ağlattı: Üşüyorum baba

Türkiye'yi büyük üzüntüye boğan deprem bölgesinde enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur'un babası ve kurtarma ekipleriyle konuşması herkesi ağlattı.

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Enkazdan çıkmayı bekleyen 5 yaşındaki Yağmur Türkiye’yi ağlattı: Üşüyorum baba

"Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu. Anneanneme gitmek istiyorum baba" diyen 5 yaşındaki Yağmur kurtarılarak babasına kavuştu.

Enkazdan çıkmayı bekleyen 5 yaşındaki Yağmur Türkiye’yi ağlattı: Üşüyorum baba

Dün gece Yağmur'un kurtarıldığı Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü öğrenildi.

Enkazdan çıkmayı bekleyen 5 yaşındaki Yağmur Türkiye’yi ağlattı: Üşüyorum baba

Kurtarma ekipleri 10 ildeki enkaz alanlarında seferber olmuş durumda. Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur, kurtarma ekiplerince yaşam üçgeninden çıkarıldı.

Enkazdan çıkmayı bekleyen 5 yaşındaki Yağmur Türkiye’yi ağlattı: Üşüyorum baba

Babasının başında sürekli moral verdiği küçük Yağmur, "Çok üşüyorum baba" demesiyle izleyenlerin yüreğini burktu.

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