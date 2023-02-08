Enkazdan çıkmayı bekleyen 5 yaşındaki Yağmur Türkiye'yi ağlattı: Üşüyorum baba
Deprem sonrası yaraları sarmak için çalışmalar sürerken, bir yandan da enkazda yaşam mücadelesi devam ediyor. Bu çalışmalar sırasında enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur'un babası ve kurtarma ekibiyle olan konuşması Türkiye'yi ağlattı. İşte o sözler...
08.02.2023 13:42 - Son Güncelleme: 08.02.2023 13:53
Türkiye'yi büyük üzüntüye boğan deprem bölgesinde enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur'un babası ve kurtarma ekipleriyle konuşması herkesi ağlattı.