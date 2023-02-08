Asrın felaketinde tam dayanışma! Cumhurbaşkanlığına ait özel uçak "TUR" madencileri Adana'ya taşıdı: "Bir can bir candır bizim için"





Zonguldak'tan gelen madencilerden Oytun Akkaya, bu kez bir canı kurtarmak için mücadele edeceklerini belirterek, "Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız." dedi.

Madenci Hasan Nalbant ise daha fazla can kaybının olmasını istemediklerini, enkazdan sağlıklı kişi çıkarmak için mücadele edeceklerini söyledi.

"ALLAH HERKESİN YARDIMCISI OLSUN"

Zonguldak'taki maden kazalarında arkadaşlarını kurtarmak için yapılan çalışmalarda daha önce görev aldığını dile getiren Nalbant, "Böyle büyük bir depremde çalışma yapmadık. TTK ekibimizin buna yönelik ekipmanları var. Allah herkesin yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.

Orçun Baydar da dünden bu yana görev beklediklerini ve deprem bölgesine gidecekleri yönde haber geldikten sonra hemen harekete geçtiklerini anlattı.