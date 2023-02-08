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    • 08.02.2023 19:33
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    Asrın felaketinde tam dayanışma! Cumhurbaşkanlığına ait özel uçak "TUR" madencileri Adana'ya taşıdı: "Bir can bir candır bizim için"

    Son dakika haberi... Türkiye, 6 Şubat günü yüzyılın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce insan yaşamını yitirdi. Devlet tüm imkanları ile seferber etti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığına ait özel uçak "TUR", Ankara'da bir araya gelen 65 madenciyi, Esenboğa Havalimanından Adana'ya taşıdı. Madenciler "Bir can bir candır bizim için. Bir an önce gidelim istiyoruz. Cumhurbaşkanımız da kendi uçağını bize tahsis etti. Kendisine de teşekkür ediyoruz" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Cumhurbaşkanlığı uçağı madencileri bölgeye taşıdı

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te kara bir sabaha uyandı. Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,7'lik deprem peşisıra gerçekleşen 7,6'lık Elbistan depremi 10 ilde büyük yıkıma sebebiyet verdi.

    Tespitlere göre 6 binden fazla bina yıkıldı. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.

    Devlet, yüzyılın felaketi olan ve yakın tarihin en yıkıcı kara depremi olarak tescillenen deprem sonrası tüm kurum ve kuruluşlarıyla sahaya indi. Afetin yaşandığı illere Bakanlar görevlendirildi, Başkan Erdoğan bizzat bölgelere giderek incelemelerde bulundu.



    CUMHURBAŞKANLIĞI UÇAKLARI HAVALANDI
    Öte yandan Cumhurbaşkanlığına ait uçaklar, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerdeki arama kurtarma çalışmalarına destek verecek 65 madenciyi deprem bölgesine taşımak için havalandı.

    Pazarcık ve Elbistan merkezli iki depremin ardından AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki binlerce personel başta olmak üzere gönüllüler de arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

    Ülkenin çeşitli yerlerindeki madenciler de enkaz altında kalanları kurtarmak için deprem bölgelerine gidiyor.



    ESENBOĞA'DAN ADANA'YA...
    Cumhurbaşkanlığına ait özel uçak "TUR", başkentte bir araya gelen madencileri Esenboğa Havalimanından Adana'ya taşıdı.

    "TUR" ile Adana Havalimanına gelen madenciler, malzemelerini aldıktan sonra deprem bölgelerine gitmek ve arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.



        Zonguldak'tan gelen madencilerden Oytun Akkaya, bu kez bir canı kurtarmak için mücadele edeceklerini belirterek, "Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız." dedi.

        Madenci Hasan Nalbant ise daha fazla can kaybının olmasını istemediklerini, enkazdan sağlıklı kişi çıkarmak için mücadele edeceklerini söyledi.

        "ALLAH HERKESİN YARDIMCISI OLSUN"
        Zonguldak'taki maden kazalarında arkadaşlarını kurtarmak için yapılan çalışmalarda daha önce görev aldığını dile getiren Nalbant, "Böyle büyük bir depremde çalışma yapmadık. TTK ekibimizin buna yönelik ekipmanları var. Allah herkesin yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.

        Orçun Baydar da dünden bu yana görev beklediklerini ve deprem bölgesine gidecekleri yönde haber geldikten sonra hemen harekete geçtiklerini anlattı.



        "BİR CAN BİR CANDIR BİZİM İÇİN"
        Baydar, "Gideceğimiz yerin hiçbir önemi yok. Bir can bir candır bizim için. Bir an önce gidelim istiyoruz. Cumhurbaşkanımız da kendi uçağını bize tahsis etti. Kendisine de teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

        Uçaktaki sağlık ekibinden Bahaddin Uçar, hasta transferleri için görev yaptıklarını belirterek, depremzedeleri Ankara Bilkent Şehir Hastanesine teslim ettikten sonra hastanenin koşullarında onların tedavilerini yerine getireceklerini ifade etti.

        Sağlık çalışanı Mesut Avcı da "İçimizde farklı bir heyecan var. Oradaki bir insana faydamız dokunacağı için heyecan ve gurur içindeyiz. Allah oradaki vatandaşlarımızın yardımcısı olsun. Buradaki madencilerimize, arama kurtarma ekiplerimize de güç kuvvet versin." diye konuştu.



        MADENCİLERİ GÖTÜRECEK YARALILARI GETİRECEK
        Bu arada madencileri Adana'ya ulaştıran uçak, dönüşte deprem bölgesindeki yaralıları Ankara'ya getirecek.
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        Haberler Güncel Asrın felaketinde tam dayanışma! Cumhurbaşkanlığına ait özel uçak "TUR" madencileri Adana'ya taşıdı: "Bir can bir candır bizim için"
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