Asrın felaketinde tam dayanışma! Cumhurbaşkanlığına ait özel uçak "TUR" madencileri Adana'ya taşıdı: "Bir can bir candır bizim için"

Türkiye, 6 Şubat 2023'te kara bir sabaha uyandı. Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,7'lik deprem peşisıra gerçekleşen 7,6'lık Elbistan depremi 10 ilde büyük yıkıma sebebiyet verdi.
Tespitlere göre 6 binden fazla bina yıkıldı. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Devlet, yüzyılın felaketi olan ve yakın tarihin en yıkıcı kara depremi olarak tescillenen deprem sonrası tüm kurum ve kuruluşlarıyla sahaya indi. Afetin yaşandığı illere Bakanlar görevlendirildi, Başkan Erdoğan bizzat bölgelere giderek incelemelerde bulundu.
CUMHURBAŞKANLIĞI UÇAKLARI HAVALANDI
Öte yandan Cumhurbaşkanlığına ait uçaklar, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerdeki arama kurtarma çalışmalarına destek verecek 65 madenciyi deprem bölgesine taşımak için havalandı.
Pazarcık ve Elbistan merkezli iki depremin ardından AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki binlerce personel başta olmak üzere gönüllüler de arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.
Ülkenin çeşitli yerlerindeki madenciler de enkaz altında kalanları kurtarmak için deprem bölgelerine gidiyor.
ESENBOĞA'DAN ADANA'YA...
Cumhurbaşkanlığına ait özel uçak "TUR", başkentte bir araya gelen madencileri Esenboğa Havalimanından Adana'ya taşıdı.
"TUR" ile Adana Havalimanına gelen madenciler, malzemelerini aldıktan sonra deprem bölgelerine gitmek ve arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.