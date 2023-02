Asrın felaketinde tam dayanışma! Cumhurbaşkanlığına ait özel uçak "TUR" madencileri Adana'ya taşıdı: "Bir can bir candır bizim için"

"BİR CAN BİR CANDIR BİZİM İÇİN"

Baydar, "Gideceğimiz yerin hiçbir önemi yok. Bir can bir candır bizim için. Bir an önce gidelim istiyoruz. Cumhurbaşkanımız da kendi uçağını bize tahsis etti. Kendisine de teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Uçaktaki sağlık ekibinden Bahaddin Uçar, hasta transferleri için görev yaptıklarını belirterek, depremzedeleri Ankara Bilkent Şehir Hastanesine teslim ettikten sonra hastanenin koşullarında onların tedavilerini yerine getireceklerini ifade etti.

Sağlık çalışanı Mesut Avcı da "İçimizde farklı bir heyecan var. Oradaki bir insana faydamız dokunacağı için heyecan ve gurur içindeyiz. Allah oradaki vatandaşlarımızın yardımcısı olsun. Buradaki madencilerimize, arama kurtarma ekiplerimize de güç kuvvet versin." diye konuştu.