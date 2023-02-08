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    • Haberler
    • 08.02.2023 22:56
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    • 08.02.2023 23:01
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    İnstagram çöktü mü? 8 Şubat İnstagram'da sorun mu var, neden yavaşladı? İnstagram ne zaman düzelecek? Hikaye, gönderi sorunu...

    Son dakika aramalarda 'İnstagram çöktü mü' sorusu yer alıyor. Kullanıcılar gönderilerin anasayfaya düşmemesi ve hikayelerde de sorun yaşandığını bildiriliyor. Peki, İnstagram çöktü mü? 8 Şubat İnstagram'da sorun mu var, neden yavaşladı? İnstagram ne zaman düzelecek? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    İnstagram çöktü mü?

    Sorunun ne zaman düzeleceğini merak eden kullanıcılar, konu ile ilgili yapılacak resmi açıklamalara kilitlendi. Peki, İnstagram çöktü mü? 8 Şubat İnstagram'da sorun mu var, neden yavaşladı? İnstagram ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

    Instagram'da Sorun mu Var?

    Instagram ve Youtube uygulamalarında zaman zaman yavaşlama sorunları yaşanabiliyor.

    Instagram'da paylaşılan gönderilerin anasayfaya düşmemesi ve hikayelerde de sorun yaşandığı bildiriliyor.

    Şu an Türkiye genelinde bazı sosyal medya platformlarına erişim sorunu yaşanıyor. Özellikle Twitter ve Tiktok kullanıcıları, uygulamaların yavaşladığını belirten paylaşımlar yapıyor.

    Ancak erişim sorunu ile ilgili Facebook, Instagram, Twitter ve Tiktok'tan resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

    TWİTTER UYGULAMASI MOBİLDE VE MASAÜSTÜNDE HATA VERİYOR!

    Söz konusu problemin hem masaüstü hem mobil sürümde yaşandığı, bazı GSM operatörleri ile Twitter'a giriş sağlandığı belirtiliyor.

    Yerel ağ (WIFI) ile bağlanmak isteyen vatandaşlar ise Twitter'a erişmekte sıkıntı yaşıyor.

        SOSYAL MEDYA ERİŞİM SORUNU - FACEBOOK VE INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

        8 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 16.20 sularında başlayan Twitter, Tiktok, Instagram, Facebook erişim sorununun ne zaman düzeleceğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

        Sosyal medya erişim sorunu bittiğinde veya konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.
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        Haberler Haberler İnstagram çöktü mü? 8 Şubat İnstagram'da sorun mu var, neden yavaşladı? İnstagram ne zaman düzelecek? Hikaye, gönderi sorunu...
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