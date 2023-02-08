İnstagram çöktü mü? 8 Şubat İnstagram'da sorun mu var, neden yavaşladı? İnstagram ne zaman düzelecek? Hikaye, gönderi sorunu...

Sorunun ne zaman düzeleceğini merak eden kullanıcılar, konu ile ilgili yapılacak resmi açıklamalara kilitlendi. Peki, İnstagram çöktü mü? 8 Şubat İnstagram'da sorun mu var, neden yavaşladı? İnstagram ne zaman düzelecek? İşte detaylar...
Instagram'da Sorun mu Var?
Instagram ve Youtube uygulamalarında zaman zaman yavaşlama sorunları yaşanabiliyor.
Instagram'da paylaşılan gönderilerin anasayfaya düşmemesi ve hikayelerde de sorun yaşandığı bildiriliyor.
Şu an Türkiye genelinde bazı sosyal medya platformlarına erişim sorunu yaşanıyor. Özellikle Twitter ve Tiktok kullanıcıları, uygulamaların yavaşladığını belirten paylaşımlar yapıyor.
Ancak erişim sorunu ile ilgili Facebook, Instagram, Twitter ve Tiktok'tan resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.
TWİTTER UYGULAMASI MOBİLDE VE MASAÜSTÜNDE HATA VERİYOR!
Söz konusu problemin hem masaüstü hem mobil sürümde yaşandığı, bazı GSM operatörleri ile Twitter'a giriş sağlandığı belirtiliyor.
Yerel ağ (WIFI) ile bağlanmak isteyen vatandaşlar ise Twitter'a erişmekte sıkıntı yaşıyor.