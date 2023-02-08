İnstagram çöktü mü? 8 Şubat İnstagram'da sorun mu var, neden yavaşladı? İnstagram ne zaman düzelecek? Hikaye, gönderi sorunu...

Ancak erişim sorunu ile ilgili Facebook, Instagram, Twitter ve Tiktok'tan resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

TWİTTER UYGULAMASI MOBİLDE VE MASAÜSTÜNDE HATA VERİYOR!

Söz konusu problemin hem masaüstü hem mobil sürümde yaşandığı, bazı GSM operatörleri ile Twitter'a giriş sağlandığı belirtiliyor.

Yerel ağ (WIFI) ile bağlanmak isteyen vatandaşlar ise Twitter'a erişmekte sıkıntı yaşıyor.