Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 25.01.2023 13:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.01.2023 13:15
    ABONE OL

    Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu, ne zaman hangi gün tutulur 2023? Regaip Kandili orucuna nasıl niyet edilir? Kandil için il il SAHUR VAKİTLERİ 2023!

    Üç ayların ilki olan Recep ayı 23 Ocak itibariyle başladı. Regaip Kandili yarın idrak edilecek. Bu mübarek günde dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar detayları merak ediyor. Peki, Regaip Kandili orucu tutulur mu, ne zaman hangi gün tutulur 2023? Regaip Kandili orucuna nasıl niyet edilir? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Regaip Kandili’nde oruç tutulur mu?

    Regaip kandilinin gündüzünü oruç ile gecesini ise namaz, tövbe, zikir ve dua ile geçirmek nafile ibadetlerdendir ve bu gecenin faziletlerinden faydalanmak isteyenler bu ibadetleri ifa etmektedirler.



    REGAİP KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

    Regaip kandilinin gündüzünü oruçlu geçirmek isteyenlerin çarşambayı perşembeye bağlayan gecenin imsak vaktinde oruca niyetlenmeleri gerekir.

    Regaip kandiline özel bir oruç çeşidi yoktur. Bu mübarek günde tutulan oruç, nafile ibadet olarak kabul edilir. Ramazan'dan sonra sevabı en bol nafile oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır.

    Nafile oruç, farz ve vacip olan oruçların haricinde tutulan oruç manasına gelir. Nafile, gerekenin dışında yapılan anlamındadır. Sevabını Allah'tan umarak gerçekleştirilen nafile oruç, mübah sayılan tüm günlerde tutulabilir. Ancak bazı günlerde oruç tutmak daha faziletli görülmüştür.

    📌 Sahabelerden Hz. Enes, Şaban ayının faziletine dair Peygamber Efendimizin hadis-i şerifini şu şekilde aktarmıştır:

    Resulullah'a (sav) "Ramazan'dan sonra hangi oruç efdaldir?" diye sorulmuştu, şu cevabı verdi:

    "Ramazanı ta'zim için Şaban."

    Tekrar soruldu: "Hangi sadaka efdaldir?"

    "Ramazanda verilen!" cevabını verdi.



        REGAİP KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?
        Regaip kandilinin de içinde bulunduğu üç aylarda, nafile oruç tutmak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Nafile oruca nasıl niyet ediliyorsa o şekilde niyet etmek yeterlidir.

        Oruca niyet etmek, orucun şartlarından biridir. Niyetsiz oruç, sahih sayılmaz. Kalben niyet etmek yeterli görülmüşse de dil ile niyeti ifade etmek gerekir. Oruç tutmak amacıyla sahura kalkılması da niyet sayılır.

        📌 Orucun niyet etme vakti, güneş battıktan sonra başlar; ertesi gün güneşin tepe noktasına gelmesinin öncesine kadar niyet edilebilir. İmsaktan sonra yapılacak niyet için bu vaktin ardından bir şey yenip içmemiş, oruca aykırı bir şeyin yapılmamış olması gerekir.



        ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

        📌 Nafile oruç: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için nafile oruç tutmaya.

        📌 Ramazan orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya.

        📌 Kaza orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için en son kazaya kalan Ramazan orucunun kazasını tutmaya.

        📌 Kefaret orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için kefaret orucumu tutmaya.

        📌 Adak orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için üzerime almış olduğum adak orucumu tutmaya.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ekrem’in ’Fon’erinden Bay Kemal’e ateş!
        Haberler Haberler Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu, ne zaman hangi gün tutulur 2023? Regaip Kandili orucuna nasıl niyet edilir? Kandil için il il SAHUR VAKİTLERİ 2023!
            SON DAKİKA