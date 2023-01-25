Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu, ne zaman hangi gün tutulur 2023? Regaip Kandili orucuna nasıl niyet edilir? Kandil için il il SAHUR VAKİTLERİ 2023!

Nafile oruç, farz ve vacip olan oruçların haricinde tutulan oruç manasına gelir. Nafile, gerekenin dışında yapılan anlamındadır. Sevabını Allah'tan umarak gerçekleştirilen nafile oruç, mübah sayılan tüm günlerde tutulabilir. Ancak bazı günlerde oruç tutmak daha faziletli görülmüştür.

📌 Sahabelerden Hz. Enes, Şaban ayının faziletine dair Peygamber Efendimizin hadis-i şerifini şu şekilde aktarmıştır:

Resulullah'a (sav) "Ramazan'dan sonra hangi oruç efdaldir?" diye sorulmuştu, şu cevabı verdi:

"Ramazanı ta'zim için Şaban."

Tekrar soruldu: "Hangi sadaka efdaldir?"

"Ramazanda verilen!" cevabını verdi.