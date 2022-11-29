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    • Haberler
    • 29.11.2022 13:57
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    • 29.11.2022 13:57
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    ATA AÖF vize sınavları ne zaman açıklanacak? OBS öğrenci girişi: ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama! Sınav sonucuna itiraz nasıl yapılır?

    ATA AÖF sınav sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Atatürk Üniversitesi açıköğretim ilk vize sınavları 26-27 Kasım tarihlerinde üç oturumda düzenlendi. Peki, ATA AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    ATA AÖF vize sınavları ne zaman açıklanacak?

    Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF 2022 - 2023 Güz Dönemi vize sonuçları içi geri sayım sürüyor. Sınavların tamamlanması ardından sonuç duyurusu bekleniyor. Peki, tarih belli oldu mu? ATA AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ATA AÖF sınav sonuç tarihleri takvimde yer almıyor ancak sonuçların 15 günlük süre içerisinde paylaşılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl güz dönemi ara sınavları aralık ayının ilk haftasında duyurulmuştu.

    Sınav sonuçları obs.atauni.edu.tr adresinden görüntülenebilecek.

        ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

        Dönem sonu (final) sınavları 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.



        Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar için 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak bütünleme sınavlarına katılacak.
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        Haberler Haberler ATA AÖF vize sınavları ne zaman açıklanacak? OBS öğrenci girişi: ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama! Sınav sonucuna itiraz nasıl yapılır?
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