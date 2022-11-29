ATA AÖF vize sınavları ne zaman açıklanacak? OBS öğrenci girişi: ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama! Sınav sonucuna itiraz nasıl yapılır?

Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF 2022 - 2023 Güz Dönemi vize sonuçları içi geri sayım sürüyor. Sınavların tamamlanması ardından sonuç duyurusu bekleniyor. Peki, tarih belli oldu mu? ATA AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF sınav sonuç tarihleri takvimde yer almıyor ancak sonuçların 15 günlük süre içerisinde paylaşılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl güz dönemi ara sınavları aralık ayının ilk haftasında duyurulmuştu.
Sınav sonuçları obs.atauni.edu.tr adresinden görüntülenebilecek.