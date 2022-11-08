🌚 AY TUTULMASI İZLE CANLI! 🔭 8 Kasım 2022 Kanlı Ay Tutulması NASA,TÜBİTAK YOUTUBE canlı yayın izle!

8 Kasım 2022 ay tutulması Türkiye saati ile 11.02'de Ay'ın Dünya'nın yarı gölgesine girmesiyle başlayacak. Nadir görülen bu doğa olayı Türkiye'de gündüz saatine denk gelmesinden dolayı gözlemlenemeyecek. Bu noktada NASA,TÜBİTAK YOUTUBE kanalından kanlı ay tutulması canlı olarak izlenebilecek. İşte 8 Kasım 2022 Kanlı Ay Tutulması NASA,TÜBİTAK YOUTUBE canlı yayın izleme linki (Lunar eclipse live)...
AY TUTULMASI NERDEN, NASIL CANLI İZLENİR?
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 8 Kasım Ay Tutulması'nın YouTube hesabı üzerinden canlı olarak takipçileri ile paylaşacak.
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AY TUTULMASI NE KADAR SÜRER?
Ay'ın yer üzerinde belli bir yerde tutulma süresi en fazla 270:30=9 dakika olur. Halkalı tutulma ise en fazla 11 dakika sürer.
AY TUTULMASI NASIL OLUR?
Ay, dünyanın etrafında turlarken bazı zamanlar dünyanın gölgesinde kalabilmektedir. Ayın gölgede kaldığı zamanlarda ay güneşten gelmekte olan ışınları alamaz ve dünyanın gölgesi de ayın üzerinde düşer. Bu durumda ay karanlıkta kalır ve böylece ay tutulması gerçekleşmiş olur. Ay tutulması olayında ayın karanlıkta kalmasına rağmen ay tamamen görünmez olmaz. Böyle durumlarda ayın üzerinde kırmızı renge yakın bir tonda dünyanın gölgesi oluşur.
Ayın çeşitli evreleri bulunur ve bu her evrenin bir ismi vardır. Ay tutulması olayı yaşandığı zaman ay dolunay görünümünde bulunur. Ay tutulmasında tutulma olayı yaklaşık olarak 1 saat civarı sürer. Günümüze kadar gerçekleşmiş olan ay tutulması olayında en küçük zaman sınırı ise 40 dakika olarak belirlenmiştir.