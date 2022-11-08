🌑Kanlı Ay tutulmasında okunacak dualar, hadisler, ayetler Türkçe - Arapça! Peygamber Efendimiz Ay tutulmasında ne yapardı?

Ay tutulması için beklenen gün geldi. Kanlı Ay tutulması sırasında yapılacak olan ibadetler bu noktada sıkça araştırılmaya başlandı. Peki, Kanlı Ay tutulmasında okunacak dualar, hadisler, ayetler neler? Peygamber Efendimiz Ay tutulmasında ne yapardı? İşte merak edilenler!
AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Ay tutulması bu sene 8 Kasım'da saat 14.00'te başlaması nedeniyle Türkiye'de gündüz saatine denk geliyor ve bu nedenle ay tutulması görülmeyecek.
PEYGAMBERİMİZİN KÜSÛF VE HÜSÛF İÇİN HADİSİ NEDİR?
Peygamber Efendimiz (SAV) de ''Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alametlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin." (Buhari, Küsuf, 1, 15; Müslim, Küsuf, 5).''
AY TUTULMASINDA OKUNACAK DUA, AY TUTULMASINDA NAMAZ NASIL KILINIR
Ay tutulması gerçekleştikten sonra evinde tek başına kılınan nafile namaza husuf namazı denir. Tıpkı Küsûf namazında olduğu gibi, gizli ya da açık bir kıraatle 2 ya da 4 rekat kılınabilen husuf namazının camide cemaat eşliğinde kılınmasının sünnet olmadığı da öne sürülse de kılınması konusunda herhangi bir besi yoktur. İmam-ı A`zam`a göre, Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel'e göre hüsûf namazı güneş tutulmasında kılınan küsûf namazı gibi sünnet niteliğindedir, cemaatle kılınabilir.