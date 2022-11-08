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    • Haberler
    • 08.11.2022 12:33
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    • 08.11.2022 12:33
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    GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? GSB 1.200 personel alımı başvuru sonucu nasıl öğrenilir? GSB mülakat ne zaman?

    14 Ekim'de başvurusu sona eren GSB personel alımları hakkında araştırmalar hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1.200 sözleşmeli personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili açıklama yaptı mı merak ediliyor. Bakanlık 1.200 personelin yeni yapılacak yurtlarda 'Yurt Yönetim Personeli' olarak görevlendirileceğini duyurmuştu. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? GSB 1.200 personel alımı başvuru sonucu nasıl öğrenilir? GSB mülakat ne zaman? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı?

    GSB personel alımı başvuru sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Bilindiği üzere 1200 personel alımı için duyuru Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca (GBS) yapılmış ve başvurular geçtiğimiz ay gerçekleşmişti. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? GSB 1.200 personel alımı başvuru sonucu nasıl öğrenilir? GSB mülakat ne zaman? İşte detaylar!

    GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Başvurular 14 Ekim'de sona ererken, başvuruların üzerinden 2 haftalık bir zaman geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1.200 sözleşmeli personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklama yapmadı. Değerlendirme sonuçlarının ilerleyen haftalarda açıklanması bekleniyor.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada 1.200 personelin yeni yapılacak yurtlarda 'Yurt Yönetim Personeli' olarak görevlendirileceğini duyurmuştu.

    GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

    GSB personel alımı sonuçları, e-Devlet üzerinden duyurulacak. Sonuçlar açıklandığında adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sorgulama işlemlerini yapabilirler.

        BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

        Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.

        KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

        Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.

        GSB MÜLAKAT SINAVI NASIL YAPILACAK?

        Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;

        1) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı vb.) (50 puan),

        2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

        3) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

        4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

        5) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

        6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

        Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

        Adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini, sözlü sınava katılmaya hak kazananlar sınava katılacakları sınav tarihini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

        Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

        Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak belge ile ispatı mümkün mücbir sebeplerle (doğum, hastalık, askerlik vb.) sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir. Bakanlık sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.
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        Haberler Haberler GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? GSB 1.200 personel alımı başvuru sonucu nasıl öğrenilir? GSB mülakat ne zaman?
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