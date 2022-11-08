GSB personel alımı başvuru sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Bilindiği üzere 1200 personel alımı için duyuru Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca (GBS) yapılmış ve başvurular geçtiğimiz ay gerçekleşmişti. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? GSB 1.200 personel alımı başvuru sonucu nasıl öğrenilir? GSB mülakat ne zaman? İşte detaylar!
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvurular 14 Ekim'de sona ererken, başvuruların üzerinden 2 haftalık bir zaman geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1.200 sözleşmeli personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklama yapmadı. Değerlendirme sonuçlarının ilerleyen haftalarda açıklanması bekleniyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada 1.200 personelin yeni yapılacak yurtlarda 'Yurt Yönetim Personeli' olarak görevlendirileceğini duyurmuştu.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
GSB personel alımı sonuçları, e-Devlet üzerinden duyurulacak. Sonuçlar açıklandığında adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sorgulama işlemlerini yapabilirler.