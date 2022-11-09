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    • Haberler
    • 09.11.2022 09:13
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    • 09.11.2022 09:13
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    Bakan bir daha bakıyor! Kimse yapamadı! Resimdeki gizli numarayı 11 saniye içinde bulanın IQ'su tavan...

    Gizli şeyleri bulmanın heyecanını seviyor musun? Sorulan soruya cevabınız evet ise, meraklı bir zihniniz var ve bulmacaları, bilmeceleri vb. çözmeyi seviyorsunuz.

    takvim.com.tr
    Resimdeki gizli numarayı 11 saniye içinde bulanın IQ’su tavan yapmış

    Haberimizde verdiğimiz resim gözlem becerilerinizi test etmek için mükemmel bir araçtır. Gözlem becerilerinizin ne kadar iyi olduğunu bilmek ister misiniz? Ardından bu resimdeki gizli numarayı 11 saniye içinde bulun

    Bunu denemeye hazır mısınız?

    Başlayalım.

    Gizli Numarayı 13 Saniyede Bulun

    Yukarıda gösterilen bu resimde kırmızı arka planın içine gizlenmiş bir sayı var ve numarayı bulmak için 13 saniyeniz var.

    Acele edin, saat işliyor.

    Bir ipucuna mı ihtiyacınız var?

    İşte burada

    Dört basamaklı bir sayıdır ve sayıyı bulmanın en iyi yolu görüntüyü uzaktan izlemektir. Başka bir deyişle, netliği sağlamak için gözlerinizle telefon/tablet/dizüstü bilgisayar veya masaüstü ekranı arasında bir miktar boşluk olmalıdır.

        Şimdi, numarayı gördün mü?

        Zaman bitti

        Gizli numarayı bulanları tebrik ederiz.

        Numarayı bulamayanların cesareti kırılmasın, elinizden gelenin en iyisini yaptınız.

        Numaranın ne olduğunu merak ediyor musunuz?

        Açıklama için aşağıya kaydırın.

        Numara 3315
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        Haberler Haberler Bakan bir daha bakıyor! Kimse yapamadı! Resimdeki gizli numarayı 11 saniye içinde bulanın IQ'su tavan...
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