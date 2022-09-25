Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) için takvimi geçtiğimiz aylarda yayımlanmıştı. Takvime göre lisans sınavı 18 Eylül'de alan bilgisi oturumları 24-25 Eylül'de, ÖABT 2 Ekim'de, Önlisans 9 Ekim'de, Ortaöğretim sınavı da 6 Kasım'da düzenlenecek. Sınavlar sürerken gündeme KPSS kaç NET kaç PUAN? 2022 KPSS atanmak için kaç net gerekir? KPSS puanı kaç yıl geçerli? 55,60,65,70,75,80,85,90 puanla nereye girilir? soruları geldi. İşte merak edilenler!
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, KPSS sınav sonuçlarının 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacağını duyurdu. Adaylar sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.
KPSS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN?
KPSS Lisans sınavının gerçekleşmesinin ardından puan hesaplamalarında farklı etkenler söz konusudur. Bu etkenler standart sapma, sınav sorularının zorluk düzeyleri, sınav sorularının çözümleri ya da çözemediği soruların çokluğu gibi sıralanır. Bu etkenlerin en önemlisi ise standart sapma olarak söylenir. Bu nedenle yüzde 100 doğru sonuca ulaşabilmek pek de mümkün değildir.
KPSS Lisans sınavında toplam 45 net yapan aday 66,957 puan alırken, 55 net yapan aday 72,596 puan, 65 net yapan aday 77,516 puan, 75 net yapan aday ise 81,716 puan almaktadır.
2022 KPSS'DEN 70 - 80 - 90 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?
KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür net sayıları esas alınarak hesaplanan net-puan tablosundan tahmini P3 puanınızı öğrenebilirsiniz.
👉Genel Yetenek: 20 Net
Genel Kültür: 25 Net
P3 Puanı: 66,957
👉Genel Yetenek: 25 Net
Genel Kültür: 25 Net
P3 Puanı: 69,777
👉Genel Yetenek: 30 Net
Genel Kültür: 25 Net
P3 Puanı: 72,596