KPSS kaç NET kaç PUAN? 2022 KPSS atanmak için kaç net gerekir? KPSS puanı kaç yıl geçerli? 55,60,65,70,75,80,85,90 puanla nereye girilir?

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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, KPSS sınav sonuçlarının 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacağını duyurdu. Adaylar sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

KPSS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN?

KPSS Lisans sınavının gerçekleşmesinin ardından puan hesaplamalarında farklı etkenler söz konusudur. Bu etkenler standart sapma, sınav sorularının zorluk düzeyleri, sınav sorularının çözümleri ya da çözemediği soruların çokluğu gibi sıralanır. Bu etkenlerin en önemlisi ise standart sapma olarak söylenir. Bu nedenle yüzde 100 doğru sonuca ulaşabilmek pek de mümkün değildir.