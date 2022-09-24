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    • 24.09.2022 10:50
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    • 24.09.2022 10:52
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    KPSS alan bilgisi 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 24-25 Eylül KPSS alan sınavında yanlış doğruyu götürüyor mu?

    KPSS Alan Bilgisi sınavlarının 1. oturumu bugün saat 10.15'te yapılacak. KPSS Alan Bilgisi sınavlarının 2. oturumu ise yine bugün saat 14.45'te yapılacak. Sınava girecek olan tüm adaylar KPSS Alan Bilgisi 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu sorusubna cevap aramaa başladı. Peki, KPSS alan sınavında yanlış doğruyu götürüyor mu? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    24-25 Eylül KPSS alan sınavında yanlış doğruyu götürüyor mu?

    KPSS'ye giren milyonlarca aday, sınavın sonlanmasının ardından KPSS puanını ve doğru yanlış sayılarını hesaplamak için detayları araştırmaya başladı.

    KPSS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

    KPSS'de her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirleniyor. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunuyor.

    ÖSYM'NİN KONUYA İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

    "Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır."

        KPSS PUANI NASIL HESAPLAMA

        Genel yetenek testine girilmediği takdirde, puan hesabı yapılamıyor. İlaveten, KPSS puanının hesaplanabilmesi için her iki testten de en az bir net olması gerekiyor. Sınavda, dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Net doğrular üzerinden puan hesaplaması yapılıyor. Yanlış cevap sayısı 4'e bölünüyor. Çıkan sayı, doğru sayısından düşülüyor. Böylece net doğru sayısı belirlenmiş oluyor.

        Örneğin P1 puan türünde; Genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yapan biri:

        35 -12/4= 35-3=32 net
        45-6/4= 45-1,5=43,5 net
        P1 Genel yetenek %70 etkili, genel kültür %30 etkili olduğu için
        (35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40= 77,55 puan almış oluyor.
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        Haberler Güncel KPSS alan bilgisi 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 24-25 Eylül KPSS alan sınavında yanlış doğruyu götürüyor mu?
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