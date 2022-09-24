KPSS'ye giren milyonlarca aday, sınavın sonlanmasının ardından KPSS puanını ve doğru yanlış sayılarını hesaplamak için detayları araştırmaya başladı.
KPSS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
KPSS'de her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirleniyor. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunuyor.
ÖSYM'NİN KONUYA İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;
"Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır."