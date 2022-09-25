SGK personel alımı ne zaman, başladı mı? SGK 314 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nedir? Alım yapılacak kadrolar...

KPSS ŞARTI ARANACAK



Adayların alımı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 25 Ekim 2020 (ön lisans) ve 22 Kasım 2020'de (ortaöğretim) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılacak.