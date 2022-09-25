SGK'ye alınacak 341 sözleşmeli personel alımı için araştırmalar hız kazandı. Başvuru yapmak isteyen adaylar ise başvuru tarihlerini internet üzerinden araştırıyor. Peki, SGK personel alımı ne zaman, başladı mı? SGK 314 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nedir? Alım yapılacak kadrolar ve aranan şartlar haberimizde!
SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Buna göre; SGK gözleşmeli personel alımı başvuruları 30 Eylül-7 Ekim 2022'de e-Devlet'te "SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması" üzerinden yapılabilecek.
KPSS ŞARTI ARANACAK
Adayların alımı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 25 Ekim 2020 (ön lisans) ve 22 Kasım 2020'de (ortaöğretim) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılacak.