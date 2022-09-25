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    • Memur
    • 25.09.2022 15:44
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    • 25.09.2022 15:44
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    SGK personel alımı ne zaman, başladı mı? SGK 314 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nedir? Alım yapılacak kadrolar...

    SGK personel alımı hakkında aramalar hız kazandı. SGK tarafından yapılan duyuruda 314 sözleşmeli personel alımı yapılacağı ifade edildi. Personel alımı için başvuru tarihleri belli oldu. Peki, SGK personel alımı ne zaman, başladı mı? SGK 314 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nedir? Alım yapılacak kadrolar hangileri? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    SGK personel alımı ne zaman, başladı mı?

    SGK'ye alınacak 341 sözleşmeli personel alımı için araştırmalar hız kazandı. Başvuru yapmak isteyen adaylar ise başvuru tarihlerini internet üzerinden araştırıyor. Peki, SGK personel alımı ne zaman, başladı mı? SGK 314 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nedir? Alım yapılacak kadrolar ve aranan şartlar haberimizde!

    SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

    Buna göre; SGK gözleşmeli personel alımı başvuruları 30 Eylül-7 Ekim 2022'de e-Devlet'te "SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması" üzerinden yapılabilecek.

    KPSS ŞARTI ARANACAK

    Adayların alımı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 25 Ekim 2020 (ön lisans) ve 22 Kasım 2020'de (ortaöğretim) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılacak.

        SONUÇLAR e-DEVLET ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK

        Adaylar yerleştirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Sınav Sonuç ekranından görüntüleyebilecek.

        Yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler, SGK'nin internet sitesindeki "Duyurular" kısmında yayımlanacak.
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