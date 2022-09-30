KPSS öğretmenlik alan sınavı ne zaman? KPSS 2022 ÖABT sınav tarihi! ÖABT sınavı için geri sayım başladı! Soru sayısı ve süresi...

Kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen yüzbinlerce aday her yıl KPSS sınavlarına katılıyor. Bu yıl lisans sınavı 18 Eylül'de uygulandı. Alan bilgisi sınavları da 24-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için hazırlık yapan adaylar da kendi sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. Peki KPSS öğretmenlik alan sınavı ne zaman? İşte KPSS 2022 ÖABT sınav tarihi! ÖABT sınavı için geri sayım başladı! Soru sayısı ve süresi!
KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN SINAVI NE ZAMAN?
KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınavı öSYM 2022 sınav takvimine göre 2 Ekim'de saat 10:15'te yapılacak. ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan Sınavı ise 14:45'te uygulanacak.
KPSS AÖBT SINAVA GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
2022 – KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi giriş belgesi ÖSYM sayfasında erişime açıldı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeye, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.
KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM'DEN ÖABT UYARISI!
Adayların, 2022-KPSS Lisans ÖABT sınavında sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra binalara alınmayacağı da hatırlatıldı.