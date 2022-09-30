KPSS öğretmenlik alan sınavı ne zaman? KPSS 2022 ÖABT sınav tarihi! ÖABT sınavı için geri sayım başladı! Soru sayısı ve süresi...

Kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen yüzbinlerce aday her yıl KPSS sınavlarına katılıyor. Bu yıl lisans sınavı 18 Eylül'de uygulandı. Alan bilgisi sınavları da 24-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için hazırlık yapan adaylar da kendi sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. Peki KPSS öğretmenlik alan sınavı ne zaman? İşte KPSS 2022 ÖABT sınav tarihi! ÖABT sınavı için geri sayım başladı! Soru sayısı ve süresi!