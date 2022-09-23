2022 PYBS,DPY,İOKBS bursları ne zaman yatacak? 2022 bursluluk parası ne zaman, hangi gün ödenecek? PTT, Vakıfbank İOKBS PARASI ödeme tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavına giren öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından ödeme tarihlerini araştırmaya başladılar.
2022 PYBS,DPY,İOKBS BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı, yeni ismi ise İOKBS, puan sıralamalarına göre değişiklik gösterir. Yüksek puan alan öğrencilere ayda 1 kez 663.87 TL yatırılır. Burs ücreti en geç her ayın 25'inde yatırılır.
PYBS BURS KARTI NE ZAMAN VERİLECEK?
2021 İOKBS bursu kazanan öğrencilerin paraları Vakıfbank'a yatırılacaktır. Kart Şifresi Vakıfbank tarafından sağlanacak. Bu bursluluk kartları öğrencilere okul müdürlüğü tarafından mavi bir zarf içerisinde verilecek.