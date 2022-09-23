Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 23.09.2022 09:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.09.2022 09:54
    ABONE OL

    2022 PYBS,DPY,İOKBS bursları ne zaman yatacak? 2022 bursluluk parası ne zaman, hangi gün ödenecek? PTT, Vakıfbank İOKBS PARASI ödeme tarihleri

    Bursluluk parasının ne zaman yatacağı merak edilen konulardan biri oldu. Bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar kazanıp kazanmadıklarını online olarak sorguladılar. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler İOKBS bursu ödeme tarihlerine çevrildi. Peki, 2022 PYBS,DPY,İOKBS bursları ne zaman yatacak? 2022 bursluluk parası ne zaman, hangi gün ödenecek? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 PYBS,DPY,İOKBS bursları ne zaman yatacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavına giren öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından ödeme tarihlerini araştırmaya başladılar.

    2022 PYBS,DPY,İOKBS BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı, yeni ismi ise İOKBS, puan sıralamalarına göre değişiklik gösterir. Yüksek puan alan öğrencilere ayda 1 kez 663.87 TL yatırılır. Burs ücreti en geç her ayın 25'inde yatırılır.

    PYBS BURS KARTI NE ZAMAN VERİLECEK?

    2021 İOKBS bursu kazanan öğrencilerin paraları Vakıfbank'a yatırılacaktır. Kart Şifresi Vakıfbank tarafından sağlanacak. Bu bursluluk kartları öğrencilere okul müdürlüğü tarafından mavi bir zarf içerisinde verilecek.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ulaşım düğümü köprülerle çözülüyor
    Haberler Haberler 2022 PYBS,DPY,İOKBS bursları ne zaman yatacak? 2022 bursluluk parası ne zaman, hangi gün ödenecek? PTT, Vakıfbank İOKBS PARASI ödeme tarihleri
        SON DAKİKA